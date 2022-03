Gnv, al via il piano di assunzioni per 350 posti sulle navi













Gnv avvia un piano nazionale di assunzioni: oltre 30 diverse professionalità e 350 nuove risorse entro il 30 aprile 2022. La compagnia di navigazione sta selezionando nuove figure da impiegare in diverse aree, a partire da personale esperto nella gestione della struttura hotel di bordo (dalle 30 alle 50 persone), e da 100 e 150 persone tra garzoni, piccoli di camera, baristi e cassieri da inserire nella struttura alberghiera e di sala e poi ancora 50 persone tra chef, cuochi, pizzaioli e panettieri. La compagnia cerca 150 risorse tra personale di macchina e personale di coperta, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri (Ro-Ro e Ro-pax).

Le professionalità richieste sono numerose e comprendono figure con diversi gradi di esperienza e seniority. Alle nuove risorse, Gnv offrirà percorsi di inserimento “on the job” direttamente a bordo, in collaborazione con il centro di formazione del Gruppo (Msc Training Center di Sorrento). La compagnia cerca persone motivate e con una forte propensione a un ambiente multiculturale: amare il mare e la vita di bordo sono elementi fondamentali, a cui unire passione per lo shipping, lavoro di squadra e volontà di intraprendere un percorso di crescita continua, in linea con i valori dell’azienda.

La compagnia cerca svariate tipologie di risorse, dai neodiplomati ai laureati in particolare per quanto riguarda il personale di gestione dell’hotel: assistente ufficio madrelingua araba; assistente ufficio madrelingua spagnola; commissario Food & Beverage. I profili ricercati per quanto riguarda il personale alberghiero e di sala sono: garzoni di camera, con almeno 18 mesi di navigazione da piccolo di camera o avere la qualifica sul libretto di navigazione; piccoli di camera, addetti alla vendita nei negozi di bordo; baristi; cassieri. I profili ricercati per quanto riguarda il personale cucina sono: chef; 1° cuoco con la qualifica sul libretto di navigazione; 2° cuoco con la qualifica sul libretto di navigazione; 3° cuoco con la qualifica sul libretto di navigazione; garzoni di cucina; pizzaioli; panettieri.

Si ricercano le risorse da inserire tra il personale di macchina, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri (Ro-Ro e Ro-pax):1° ufficiale di macchina; ufficiali di macchina; capo operaio, con regola Stcw III/5; operaio meccanico, con regola Stcw III/5; operaio frigorista, preferibilmente con regola STCW III/5; elettricista regola Stcw III/7; giovanotto di macchina; operaio motorista, con regola Stcw III/5.

Infine, le posizioni aperte per il personale di coperta, per la quale è richiesta esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri (Ro-Ro e Ro-pax): primo ufficiale di coperta; ufficiali di navigazione; carpentiere; nostromo; ottonaio; marinaio; giovanotto di Coperta con Cop reg. II/4.

Per candidarsi è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione.

Chiunque sia interessato alle opportunità di lavoro e a partecipare al processo di selezione può candidarsi inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo [email protected]