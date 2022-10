Gmcvb presenta il nuovo cda all’annual meeting di Miami

Il Greater Miami Convention & Visitors Bureau (Gmcvb) dà il benvenuto a 15 nuovi membri del consiglio di amministrazione durante l’annual meeting presso l’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts della Contea di Miami-Dade.

Dopo la presentazione dei risultati del settore alberghiero e delle visite derivanti dalle attività di marketing per promuovere la destinazione, sono stati illustrati in anteprima i progetti per il 2023.

«È nostro compito valutare e aggiornare costantemente il consiglio di amministrazione affinché sia rappresentativo dei settori e degli operatori che promuoviamo e rappresentiamo – ha dichiarato il presidente del cda di Gmcvb, Bruce Orosz – Questo team si aggiunge a un organico già estremamente qualificato e non vedo l’ora di collaborare con loro per mantenere l’eccezionale slancio che la nostra organizzazione e il nostro settore stanno vivendo».

I 12 nuovi membri del consiglio di amministrazione e i tre ex-officio sono: Amir Blattner, general manager, Hyatt Regency Miami; Anthony Brunson, Cpa, Anthony Brunson P.A.; Suzette Espinosa Fuentes, vicepresidente e responsabile per la comunicazione per l’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts della Contea Miami-Dade; Teresa Foxx, vicepresidente e direttore operativo del Banco De Credito (Bci) di Miami Branch; Yvette Harris, ceo di Harris Public Relations; Felecia Hatcher, ceo di Black Ambition Opportunity Fund; Marlon Hill, legal counsel per Weiss Serota Helfman Cole + Bierman, P.L.; Michael Hooper, general manager Hilton Miami Airport Blue Lagoon; Raul Leal, ceo di Sh Hotels & Resorts; Navin Mahtani, socio fondatore di Think Hospitality; Caroline O’Connor, vicepresidente senior e capo dello staff di Miami Marlins; Myles Pistorius, vicepresidente senior e consulente legale di Miami Dolphins/Hard Rock Stadium; Liliam Lopez, presidente e ceo della Camera di Commercio ispanica della Florida meridionale (ex-officio); Jorge Gonzalez, manager del Bal Harbour Village (ex-officio); Mark Trowbridge, presidente e ceo del Camera di Commercio di Coral Gables (ex-officio).

«Un’organizzazione no profit di successo e autorevole è innanzitutto guidata e sostenuta da un consiglio di amministrazione di alto livello – ha dichiarato il presidente e ceo Gmcvb David Whitaker – Le persone e le competenze che riuniamo nel nostro consiglio devono essere valorizzate e coinvolte per aumentare la nostra efficacia e contribuire ad accrescere l’impatto della nostra organizzazione. Non potrei essere più entusiasta di questo gruppo di leader eccezionali».

Al meeting hanno partecipato oltre 700 persone; parlando di futuro, il Greater Miami Convention & Visitors Bureau ha evidenziato come la diversità delle persone, dei luoghi e delle esperienze di Greater Miami e Miami Beach sarà “reimmaginata”, a partire da esperienze esistenti come il 20° anniversario di Art Basel. Tra gli obiettivi: riposizionare il progetto di Greater Miami e Miami Beach da South Beach a South Dade. I progetti includono la proposta di soluzioni agrituristiche nel South Dade, di opzioni di vacanza più inclusive per i viaggiatori con disabilità e di eventi di rilievo come il Rainbow Spring, pensato per richiamare i viaggiatori Lgbtq+.

Gli indicatori di performance del settore ospitalità di Greater Miami e Miami Beach sottolineano la buona tenuta della destinazione: per i primi 11 mesi (ottobre-agosto) dell’anno fiscale 2021/2022, la domanda alberghiera (camere vendute) è aumentata del 24%; la tariffa media giornaliera degli albergatori è aumentata del 26,2%.