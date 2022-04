Global Mobility Call, appuntamento a Madrid dal 14 al 16 giugno













Un appuntamento che promette di ridisegnare il futuro della mobilità, in chiave sostenibile, sicura, accessibile per tutti. Dal 14 al 16 di giugno negli spazi dell’Ifema di Madrid in Spagna, si terrà il Global Mobility Call, il congresso mondiale che punta a stimolare la ripresa economica e sociale dopo la pandemia, a contribuire alla resilienza energetica di fronte agli shock internazionali e a sfruttare le opportunità di sviluppo sostenibile presentate dal Patto verde europeo e dai fondi NextGenerationEu.

La cerimonia di presentazione si è svolta a Roma, nella prestigiosa residenza dell’ambasciatore di Spagna in Italia. L’appuntamento globale riunirà più di 7mila leader internazionali che discuteranno di promozione di politiche e iniziative sulla mobilità sostenibile e di come attrarre investimenti per nuovi progetti in chiave green.

«Spagna e Italia hanno legami comuni e già collaborano in molti settori – ha spiegato Alfonso Dastis, ambasciatore di Spagna in Italia e San Marino – Alcune delle aziende spagnole più rappresentative già lavorano qui, nei settori delle energie rinnovabili, della logistica e della mobilità. In entrambi i paesi abbiamo progetti ambiziosi a livello nazionale, regionale e comunale, dove la cooperazione tra aziende, istituzioni pubbliche e istituti di ricerca non può che aiutare a creare legami per sviluppare tecnologie e progetti che possono essere di interesse in mercati terzi».

«L’obiettivo della mobilità sostenibile è davvero ambizioso, ma può essere raggiunto solo gradualmente tenendo conto delle specificità di ogni sistema economico – ha aggiunto il vice ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile, Vincenzo Morelli – Alleanze tra paesi partner, come tra l’Italia e la Spagna, sono necessari per essere più competitivi nelle materie prime e nei componenti di base per la produzione di veicoli e strutture di nuova generazione».

È toccato poi al ceo di Ifema Madrid, Eduardo López Puertas, presentare i numeri di questa prima edizione della Global Mobility Call. Secondo gli studi dell’associazione spagnola dei costruttori di automobili (Anfac), entro il 2040 il mercato comporterà un investimento per tutti i settori coinvolti di 54 miliardi di euro, ovvero il 5% del Pil annuale della Spagna, un’opportunità anche per le aziende italiane.

Subito dopo i saluti istituzionali, si è svolta la tavola rotonda dal titolo “Decarbonizzare la mobilità per accelerare la ripresa verde”, in cui i leader istituzionali e gli imprenditoriali italiani hanno condiviso la loro visione dello sviluppo della mobilità sostenibile nell’attuale contesto economico e sociale. Tra gli ospiti Elisabetta Ripa, ceo di Enel X Way, Gianluca Landolina, ceo di Cellnex Italia, Valentino Sevino, direttore generale di Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio di Milano (Amat) e Gianmarco Giorda, direttore generale dell’Associazione nazionale dell’industria automobilistica (Anfia).