Global Gsa porta le crociere fluviali AmaWaterways sul mercato

Global Distribution Sales & Marketing arricchisce ulteriormente il proprio portafoglio di partner con un accordo di collaborazione per il mercato italiano con AmaWaterways, compagnia di crociere fluviali che, con i suoi 18 anni di esperienza, propone crociere a cinque stelle lungo iconici fiumi come il Danubio ed il Reno in Europa – a cui si affiancano crociere lungo i fiumi di Francia e Portogallo – il Mekong in Asia e i fiumi Nilo e Chobe in Africa.

In virtù di questa partnership, le agenzie potranno contare su tariffe commissionabili tutto incluso, comprensive di bevande ai pasti ed escursioni. Inoltre le agenzie che prenoteranno almeno 5 crociere, riceveranno in omaggio una crociera per due persone.

Per informazioni o assistenza commerciale, si può contattare Gdsm Global Gsa al numero telefonico 02 36212 225 o via mail crociere@global-gsa.com.

«Siamo molto orgogliosi di aver finalizzato la partnership con un player di livello come AmaWaterways, che ci permette di proporre al mercato un prodotto esclusivo di qualità, in grado di fare la differenza nel panorama delle crociere», ha commentato Manlio Olivero, presidente & ceo di Global Gsa.