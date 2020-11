Global Blue e tax free shopping, viaggiatori pronti alla ripartenza

Viaggiatori pronti a un graduale ma deciso ritorno al viaggio: è il sentiment rilevato da Global Blue – società di spicco nel settore del Tax Free Shopping nel corso della partecipazione all’Osservatorio Altagamma, svoltosi in modalità digitale, incentrato sullo stato di salute del comparto lusso in conseguenza della crisi pandemica: dalla reazione dei mercati e dei consumatori alle nuove strategie e prospettive per il 2021.

Nel corso del panel “Navigare nella tempesta”, che ha visto coinvolti manager di alto profilo come Lorenzo Bertelli (head of marketing e head of csr Prada Group), Gabriele Del Torchio (presidente e ceo Design Holding), Alberto Galassi (ceo Ferretti Group) e Bob Kunze-Concewitz (ceo Campari Group), è intervenuto anche Pier Francesco Nervini, coo North & Central Europe & global accounts di Global Blue, che nel riassumere lo stato attuale del settore Tax Free in Italia ha dichiarato: «Sono convinto che, non appena saranno rimossi i vincoli di quarantena legati ai viaggi, i flussi turistici verso l’Europa torneranno ad aumentare. Infatti dalle nostre ricerche sui clienti Tax Free emerge un incremento della propensione al viaggio, che nel mese di ottobre ha raggiunto una percentuale del 66%. Un importante punto di partenza saranno gli accordi bilaterali (si prenda ad esempio quelli che stanno firmando Hong Kong e Singapore), in grado di accelerare il ritorno a importanti volumi di vendita. Almeno per il prossimo anno, bisogna attendersi che le dinamiche concorrenziali fra brand e l’attrattività dei singoli mercati vengano influenzate anche dalle politiche dei singoli Stati in termini di accordi e quarantene».

Infine, Nervini ha fatto un esplicito riferimento alla situazione pandemica in relazione all’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici: «Crediamo fortemente che il Covid sia anche un acceleratore per la digitalizzazione. Tuttavia, continuiamo a pensare che l’esperienza fisica dello shopping alto di gamma legata al viaggio sia ancora determinante: per questo Global Blue ha confermato negli ultimi mesi gli investimenti sia nella digitalizzazione del flusso tax free che volti a continuare a garantire la presenza diretta a sostegno dei nostri clienti».