Gli Usa tolgono il warning per i viaggi all’estero

Dopo circa cinque mesi, c’è una parziale riapertura dal turismo Usa. Il Dipartimento di Stato (www. travel.state.gov), infatti, ha reso noto come gli Stati Uniti abbiano revocato il warning che sconsigliava di effettuare tutti i viaggi all’estero dei suoi cittadini a causa della pandemia da Covid-19.

Ogni Paese del mondo, ha comunicato sempre il Dipartimento di Stato in coordinamento con i Centers for Disease Control and Prevention, verrà valutato caso per caso.

Quanto all’Italia, si apprende dalla mappa pubblicata sul sito web governativo in continuo aggiornamento, la destinazione viene valutata con il livello 3, consigliando quindi ai cittadini di riconsiderare l’opportunità di viaggiare.