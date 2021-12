Gli Usa sconsigliano i viaggi in Italia













L’Italia torna tra le destinazioni a rischio a causa della pandemia da Covid-19, almeno per quanto riguarda i visitatori provenienti dagli Stati Uniti. Una ulteriore tegola per il travel italiano che rischia di compromettere la già instabile e timida ripresa che il settore aveva iniziato a vivere. Il Centers for Disease and Prevention statunitense, infatti, ha pubblicato una annuncio sul proprio sito che consiglia ai connazionali di “evitare di andare in Italia” elevando il livello d’allarme per il nostro Paese a “4- molto alto” a partire dallo scorso lunedì 13 dicembre.

Secondo l’avviso del Cdc, quindi, i turisti Usa devono “evitare di andare in Italia”; ma “se dovete viaggiare in Italia, assicuratevi di essere pienamente vaccinati”. In ogni caso, però, l’ente ricorda che “a causa della attuale situazione in Italia, anche i viaggiatori pienamente vaccinati possono essere a rischio di prendere o diffondere le varianti del Covid”.

Il livello 4 è quello che prevede il più alto rischio, secondo la classificazione del Cdc, e include i Paese che negli ultimi 28 giorni hanno registrato più di 500 casi ogni 100mila residenti. Oltre all’Italia, lunedì scorso sono state inserite in questa lista Groenlandia e Mauritius; mentre già la settimana scorsa la Francia era stata inclusa nel livello di allerta 4.

Al 13 dicembre sono più di 80 i Paesi nel mondo dove gli Usa sconsigliano i viaggi (tra questi Barbados, Belize, Isole Cayman, Giordania, Seychelles, Turchia).