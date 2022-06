Gli Usa aboliscono il tampone per i turisti













Cade anche l’ultima restrizione per i viaggiatori diretti negli Stati Uniti. A partire da ieri, 12 giugno, chi entra negli Usa per via aerea non è più tenuto a presentare il risultato negativo di un tampone Covid-19: una risoluzione annunciata nel fine settimana dai Cdc (Centers for Desease Control and Prevention) che soddisfa le pressanti richieste effettuate negli ultimi mesi da compagie aeree e tour operator domestici e internazionali. Già lo scorso aprile era stato rimosso l’obbligo di indossare le mascherine a bordo dei mezzi di trasporto (aerei inclusi).

“Sulla base delle informazioni scientifiche e dei dati – sottolineava la nota dell’autorità sanitaria statunitense – non è più necessario, infatti “sottoporsi al test all’arrivo”. La decisione non è stata però presa a tempo indeterminato, perché i Cdc hanno già annunciato che un’ulteriore valutazione sullo stato dei contagi nel territorio Usa e su nuove norme da introdurre (più o meno restrittive) sarà effettuata tra 90 giorni. Resta in vigore, invece, l’obbligo per i viaggiatori di età pari o superiore a 18 anni di presentare la certificazione di avvenuta vaccinazione (ciclo completo) per entrare negli Stati Uniti.

L’obbligo del tampone in ingresso era stato introdotto nel gennaio 2021 in seguito all’entrata in carica del presidente Joe Biden.

L’abolizione del tampone, quindi, è accolta positivamente dall’intera industria del travel che immagina, ora, di poter raddoppiare i numeri dei visitatori internazionali con regole meno rigide che semplificano i viaggi. Per Roger Dow, presidente della Us Travel Association, la mossa del Cdc spalanca le porte a ulteriori 5,4 milioni di visitatori negli Usa che porteranno altri 9 miliardi di dollari di spese entro fine anno.

Julia Simpson, Wttc president & ceo, ha dichiarato: «Accogliamo con favore la decisione presa dall’amministrazione Biden. La ripresa a lungo termine dei viaggi e del turismo negli Stati Uniti appare oggi positiva, in linea con le nostre proiezioni. Ma a breve termine, l’obbligo di tampone ha causato danni incalcolabili a un settore già devastato, dato che la spesa dei visitatori internazionali è stata molto bassa negli ultimi due anni».

Gli Stati Uniti, reduci dall’Ipw 2022, hanno ripreso ormai da mesi a macinare grandi numeri in termini di arrivi. L’obiettivo di medio periodo è raggiungere quota 90 milioni di turisti entro il 2027.