Gli Usa abbassano il livello di allerta per la Repubblica Dominicana













Gli Stati Uniti hanno abbassato l’allerta relativo al Covid 19 per i viaggi verso la Repubblica Dominicana, riducendola al livello 2, cosa che per gli americani rende il Paese il meno rischioso tra quelli caraibici.

Il ministro del Turismo David Collado, ha ringraziato le autorità del Gabinetto del Turismo e del Gabinetto della Sanità, che hanno lavorato insieme per la ripresa del settore, ribadendo il loro impegno per lo sviluppo del Paese.

Il livello due – che era quello già assegnato alla destinazione prima della pandemia – è considerato dagli Usa come ottimale per viaggiare in sicurezza, avendo cura di mantenere sempre tutte le misure precauzionali.

«Non smetteremo di vigilare e di fare in modo che tutti i protocolli di sicurezza che abbiamo seguito finora siano rispettati. Questa “promozione” è segno che il nostro Paese ha ha intrapreso le azioni necessarie nel modo corretto», ha dichiarato il ministro dominicano.