Gli otto hotel di lusso The Dedica passano a Nh

Una puntata sul lusso in Europa firmata Nh Hotel Group. La catena spagnola, rilevata nel 2018 dalla thailandese Minor Interntional, ha portato a termine l’accordo per la gestione di otto strutture a Roma, Firenze, Venezia, Nizza, Praga e Budapest. Hotel che vengono tutti dal portfolio gestito da The Dedica Antology. Gli hotel ex Boscolo, che erano di proprietà del fondo Varde, sono stati acquisiti da Covivio Hotels e “girati” in gestione a Nh Hotel Group.

Nello specifico, il Gruppo Nh ha sottoscritto un contratto di locazione sostenibile a lungo termine con cui si impegna a riconoscere un canone variabile, con un minimo garantito, comprendente un meccanismo di massimale sul deficit. Il contratto ha una durata iniziale di 15 anni, prorogabile a un periodo non inferiore a 15 anni a discrezione di Nh Hotel Group. La chiusura dell’operazione è prevista per la prima metà del 2020.

Il rebranding degli hotel avrà luogo contestualmente alla chiusura dell’accordo, fatta eccezione per gli hotel di Firenze e Nizza – attualmente in ristrutturazione – che passeranno sotto la nuova insegna rispettivamente entro giugno 2020 e gennaio 2021.

«A seguito della nostra integrazione con Minor Hotels, questa operazione rappresenta un’importantissima tappa nell’obiettivo condiviso di espandere in Europa il brand di lusso Anantara Hotels & Resorts. Al tempo stesso, è un significativo passo in avanti nell’offerta per gli ospiti di Nh Collection grazie all’aggiunta di nuove strutture e destinazioni. L’accordo rafforza la collaborazione tra Covivio e Nh Hotel Group, risalente al 2014, che ha permesso di siglare accordi vantaggiosi per entrambe le parti nei Paesi Bassi e in Germania», ha affermato Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group.

Aggiungendo 1.115 stanze alle numerose strutture lusso del Gruppo, il portafoglio include gli hotel precedentemente proprietà di Boscolo a Roma, Firenze, Venezia, Nizza, Praga e Budapest. Situati in location prestigiose e centrali, i sei hotel 5 stelle e due 4 stelle sono degni di nota per le proprietà principali: il Palazzo Naiadi a Roma, il Plaza a Nizza, il Carlo IV a Praga e il New York Palace a Budapest. La maggior parte di queste strutture passerà gradualmente sotto i brand Anantara Hotels & Resorts e Nh Collection.