Gli itinerari 2021 di Costa Crociere: torna il Nord Europa

Dopo aver presentato le crociere della stagione invernale 2020/21, Costa Crociere ha ridisegnato i suoi itinerari anche per il 2021. Prosegue dunque la ripartenza graduale degli itinerari, con l’obiettivo di offrire crociere in sicurezza, grazie ai nuovi protocolli sanitari.

Da aprile a novembre 2021 l’offerta di Costa Crociere nel Mediterraneo si arricchirà con proposte e tanti porti diversi. L’estate 2021 vedrà anche il ritorno del Nord Europa. Costa sta lavorando con le autorità nazionali e locali dei Paesi inclusi negli itinerari, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di vacanza sicura e piacevole, attraverso l’implementazione del Costa Safety Protocol in tutte le destinazioni previste nel nuovo programma 2021. I dettagli dei nuovi itinerari, con la possibilità di acquistarli, saranno disponibili prossimamente nelle agenzie di viaggi.

Da marzo all’autunno 2021, tre navi saranno posizionate nel Mediterraneo occidentale: l’ammiraglia Costa Smeralda, Costa Firenze, nuova nave in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera, e Costa Pacifica, per crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna. Nel Mediterraneo orientale opereranno altre tre navi, con itinerari di una settimana. Costa Deliziosa verso le isole Greche; Costa Luminosa visiterà Grecia e Croazia; Costa Magica proporrà invece Grecia e Malta.

Durante la stagione estiva 2021, l’offerta Costa in Nord Europa potrà contare su quattro navi. Costa Fortuna e Costa Diadema partiranno per crociere di una settimana, rispettivamente nelle capitali del Baltico e nei fiordi norvegesi. Costa Favolosa offrirà spettacolari crociere di 14 giorni in Islanda, di 9 giorni nei fiordi norvegesi e di 14 giorni in Irlanda, Scozia e Inghilterra. Per Costa Fascinosa il programma prevede itinerari di 12 giorni sino a Capo Nord e di 9 giorni nel mar Baltico.

Nel corso della primavera e dell’autunno 2021, Costa Fortuna, Costa Diadema, Costa Favolosa e Costa Fascinosa saranno impegnate invece nel Mediterraneo. Costa Diadema visiterà Israele e Turchia, con due diversi itinerari di due settimane che si alterneranno tra loro. Costa Fortuna proporrà mini crociere nel Mediterraneo occidentale, mentre Costa Favolosa offrirà itinerari brevi in primavera e crociere di 10 giorni in Marocco in autunno. Infine, Costa Fascinosa partirà per crociere di 10 giorni dirette a Lisbona.

Le altre crociere previste precedentemente da marzo a novembre 2021 non comprese nel nuovo programma saranno cancellate. Costa sta provvedendo ad informare gli agenti di viaggi e i clienti interessati dai cambiamenti, ai quali verrà garantita una riprotezione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.