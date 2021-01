Gli italiani e la voglia di tornare a viaggiare: l’indagine Nomisma-Coop

Avrebbe voluto organizzare un evento ad hoc. Ma a causa del Covid non è stato possibile. Così Monette Rose di The Seychelles Islands ha salutato con una lettera gli amici del trade che le hanno dimostrato grande affetto per il termine del suo mandato e la chiusura dell’ufficio italiano dell’Ente 📃👇"Carissimi Partner,sono commossa per le testimonianze di affetto che mi state dimostrando attraverso i vostri numerosissimi messaggi ricevuti in questi giorni.Sono contenta, dopo 15 anni di lavoro intenso e di grande impegno, di concludere la mia carriera e di andare in pensione, sapendo di essere circondata dal vostro calore e dalla vostra profonda stima.Spero di incontrarvi comunque in un prossimo futuro per darvi quell'abbraccio che non vi ho potuto dare.Un caro saluto a tutti!"