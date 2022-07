Gli inglesi incoronano l’Italia ai Times Award 2022













Per il sesto anno consecutivo l’Italia vince il premio Best Destination Country e Best Hotel (con l’Hotel Feltrinelli sul Garda) dei Times Awards. Mezzo milione di lettori del Times, infatti, hanno votato il nostro Paese come migliore destinazione e si tratta di un pubblico di viaggiatori esigenti e altospendenti. È questo il profilo dell’inglese tipo che preferisce l’Italia, stando ai 16 milioni e mezzo di lettori mensili del Times.

L’appuntamento è considerato tra i più prestigiosi riconoscimenti del settore dei viaggi e celebra i vincitori votati dai lettori di News Uk, il gruppo editoriale di cui fanno parte The Times, The Sunday Times e The Sun. I premi vengono assegnati con un sistema di voto da parte dei lettori ai più importanti stakeholder del mondo del turismo ed a destinazioni turistiche come: città preferita, Paese preferito, miglior tour operator, migliore compagnia di crociere. Quest’anno introdotto anche un premio per la sostenibilità e per la migliore destinazione emergente.

Nella classifica della stessa categoria che ha fatto guadagnare all’Italia questo prestigioso riconoscimento basato sulle opinioni dei lettori. figurano al secondo posto il Regno Unito e al terzo la Grecia.

«L’Italia – ha commentato l’ad di Enit Roberta Garibaldi – continua a ispirare la scena internazionale e accresce la propria reputazione mettendo a disposizione location memorabili per sognare, viaggiare e vivere esperienze esclusive. Questi riconoscimenti non sono solo motivo d’orgoglio ma sono sintomatici della fiducia che viene accordata al nostro Paese dall’opinione pubblica e dai viaggiatori di tutto il mondo».

Alla serata di premiazione ha partecipato, fra gli altri, anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi secondo il quale: «Dopo due anni di pandemia l’Italia è al centro del turismo internazionale. Un evento che ha nuovamente confermato il crescente appeal di Matera, proiezione internazionale della Basilicata, che vogliamo ulteriormente rafforzare».

E per il direttore generale di PugliaPromozione, Luca Scandale: «Il legame turistico fra Puglia e Basilicata è diventato indissolubile. L’autentica meraviglia di due territori vicinissimi, eppure differenti, è l’esperienza che gli 80 selezionatissimi ospiti di News Uk Travel Awards potranno assaporare».