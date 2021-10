Gli hotel dicono sì al green pass sul lavoro

#ViaggiOff | La nuova frontiera del turismo è la gamification, insieme alla promozione che passa dai videogame & affini, per intercettare un pubblico internazionale potenziale di milioni di fan: abbiamo intervistato l'esperto Fabio Viola, che ci parla dei progetti come Father and Son del Museo Archeologico di Napoli , di #PlayAlghero del Comune di Alghero e dell'hackaton del Comune di Ravenna ma anche della case history di Assasin's Creed e Comune di Monteriggioni