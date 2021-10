Gli eventi da non perdere alla fiera di Rimini













Tutto pronto per la nuova edizione di Ttg Travel Experience, in programma dal 13 al 15 ottobre a Rimini. Ricca l’agenda degli eventi, tra cerimonia di apertura, ospitalità, agenzie di viaggi e rilancio post Covid e Pnrr. Fino agli appuntamenti targati Fto – Federazione Turismo Organizzato, che torna in fiera toccando i temi più caldi del momento tra cui anche il fisco e le assicurazioni di viaggio, oltre che con la tavola rotonda di tutte le associazioni di categoria del turismo organizzato.

13 ottobre



Ora: 12.00

Main Arena – Hall Sud

Opening Ceremony

Ora: 12.00

TTG Next Room – Hall A6

I nuovi colori del turismo family nell’era post Covid

Ora: 13.30

Hospitality Evolution Arena – P. D1

Ostelli, coworking e spazi multifunzionali: la nuova socialità si fa strada nelle metropoli e in hotel Relatori: R. Gentile, esperto di retail turistico; E. Dal Negro, ceo Blinkup; F. Coppola, co-founder YellowSquare; Alberto Peroglio Longhin, ceo Combo Group

Ora: 14.15

Lifestyle Arena – P. C4

Agenti di viaggi e associazioni in partecipazione: il modello industriale di distribuzione turistica organizzata per gestire le esigenze dei nuovi viaggi Relatori: C. Busca, Bluvacanze

Ora: 15.30

Italy Arena – P. C5

Il Pnrr, leva di sorpasso per il turismo italiano Relatori: G. Palmucci, presidente Enit; M. Lalli, ceo Travel Appeal

14 ottobre

Ora: 10.30

Sala Noce – Hall A6

Network virtuosi e digital transformation per dmc/dmo e operatori turistici Relatori: A. Jarach, The Welcome Smart Network; T. Peduzzi, head of Regiondo Italy

Ora: 10.30

Social Media Lounge – P. A2

Strategie di promozione turistica della Regione siciliana Relatori: M. Messina, assessore al Turismo Sicilia Ora: 12.15 BeActive Arena – P. A4 FVG, un approccio sistemico per una regione sostenibile

Ora: 13.30

Italy Arena – P. C5

Asteroide Covid-19: l’impatto sulle agenzie di viaggi e sul turismo. Rilevazione Fiavet. Relatori: I. Jelinic, presidente Fiavet; R. Gentile

Ora: 16.15

Global Village Arena – P. A3

Lo stato dell’arte del turismo outgoing. Destinazioni estere e Fiavet a confronto Relatori: A. Ota, direttore Ente turismo sloveno; I. Jelinic, K. Boulasidou, direttore Ente nazionale ellenico per il turismo; B. Minczewa, direttore Ente nazionale polacco per il turismo; M. Terjék, responsabile Sviluppo mercato italiano Visit Hungary; K. Goren Perry, direttore Ufficio nazionale israeliano del turismo; M. Re, account director di Dtcm Italy Office Dubai Tourism; S. Botticelli, marketing manager Ente nazionale del turismo thailandese; R. Gentile

15 ottobre

Ora: 11.30

Sala Sisto Neri 1 – Hall Sud Da dove ripartono le agenzie di viaggi? Come vincere la sfida della ripartenza tra tradizione e innovazione Relatori: M. Caravita, presidente Fiavet Emilia-Romagna e Marche; M. Davolio, presidente Aitr; K. Venneri, presidente Startup Turismo; P. Fantini, presidente Fondazione Its Turismo e Benessere; M. Masaracchia, direttore commerciale Clikki.it

Ora: 15.00

Design Arena – Pad. D3

Remote Working e Coworking Hotel: proposte di valore per nuovi clienti. Relatori: N. Delvecchio, Teamwork

AGENDA FTO. Il 13 ottobre alle 14, alla Main Arena, il convegno “La filiera del turismo italiano si ricompatta”, con Franco Gattinoni, presidente Fto; Pier Ezhaya, presidente Astoi e direttore t.o. Alpitour; Andrea Grisdale, ceo IC Bellagio, Fabio Lazzerini, ceo Ita.

Sempre il primo giorno, alle 16.30 alla Global Village Arena – Pad. A3, si parla di “Fiscalità per agenzie di viaggi” con Daniele D’Amato di Exacta Partner Solution, e Pierluigi Fiorentino, consulente Fto.

Gli appuntamenti proseguono il giorno dopo – il 14 ottobre – sempre nella Global Village Arena. Si parte alle 10.30 con “Le nuove assicurazioni di viaggio alla prova dell’estate 2021: esame superato?” con Daniela Panetta di Ergo, Massimiliano Sibilio di Europ Assistance, Michele Cossa di Borghini e Cossa, Gabriele Mannucci di Allianz Partners e Camilla Monese, consulente legale Fto.

Alle 12.00 è il momento di “Pedalando da Milano a Roma: i 760 km del Manifesto per la Libertà di Viaggiare” con Gabriele Milani, direttore Fto, il presidente Gattinoni e il protagonista Daniele Tonani di Focus World Services.

Grande attesa, infine, per la tavola rotonda delle 15.00 in cui “Le associazioni del turismo organizzato si incontrano per la ripartenza”. Sul palco Ezhaya (Astoi), Gattinoni (Fto), Gianni Rebecchi, (Assoviaggi), Enrica Montanucci (Maavi), Ivana Jelinic (Fiavet), Domenico Pellegrino (Aidit).