Gli australiani tornano in Italia. Enit cavalca l'onda













Tornano anche gli australiani: nel solo mese di giugno, in Italia, sono state contabilizzate quasi 17mila prenotazioni aeree dall’Australia, da dove una grossa spinta arriva soprattutto dal nuovo volo diretto di Qantas da Roma a Perth al quale è seguito una solida collaborazione con l’Enit.

In tale ottica l’Agenzia nazionale del turismo ha promosso in Australia quattro eventi dedicati alla nuova rotta tra cui: la presentazione del volo ai principali media australiani a Sydney con un pranzo italiano per i 25 media invitati; un evento dedicato nella città di Perth in presenza di circa 200 invitati media e opinion leader con la partecipazione, tra gli altri, del ceo Qantas Alan Joyce e del premier del Western Australia Mark McGowan.

Così come continua la promozione della destinazione Italia oltreoceano, attraverso campagne out of home di comarketing nelle principali arterie urbane di Sydney e Perth. «Il volo – ha sottolineato a questo proposito l’amministratore delegato di Enit, Roberta Garibaldi – segna una ripresa sostanziale e una boccata d’ossigeno per il settore. Le grandi città d’arte, le Cinque Terre, i laghi della fascia prealpina, la Costiera Amalfitana restano le maggiori destinazioni di interesse per i turisti australiani e si rileva anche una spiccata sensibilità per le mete di maggiore connotazione regionale, che si distinguono per le tipicità enogastronomiche e dello stile di vita, come l’area lombardo-veneta, i borghi della Toscana e le isole».

«E al tempo stesso cresce l’interesse per l’Italia del sud, in particolare per la Puglia, Sicilia e Campania. Inoltre grazie alla fiera del golf prevista in Australia a ottobre si punta a implementare un turismo legato ai big spender long haul», ha concluso Garibaldi.