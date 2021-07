Gli americani tornano a Venezia con i nuovi voli Delta













I tuirsti Usa ritornano a Venezia dopo quasi due anni di assenza. Delta Air Lines ha infatti potenziato il suo network verso l’Italia per l’estate, e ha lanciato due voli per Venezia dai suoi più grandi hub in assoluto – Atlanta e New York-Jfk. A partire dallo scorso 2 luglio, infatti, Delta ha cominciato ad operare un volo tre volte a settimana tra New York-Jfk e la città lagunare, che passerà a cinque volte a settimana alla fine del mese. La compagnia aerea comincerà anche a collegare Atlanta e Venezia a partire dal prossimo 5 agosto, con voli operativi cinque volte a settimana.

Fra le mete turistiche più popolari al mondo, Venezia è fra le destinazioni preferite dai turisti americani. Prima della pandemia, nel 2019, la città è stata visitata da 844.000 americani; il gruppo più consistente in assoluto fra le diverse nazionalità in arrivo in quell’anno.

«Con questi voli tra Venezia e gli Stati Uniti – ha commentato Claudio Fiori, Delta account manager Italy – vogliamo contribuire a stimolare la ripresa per l’importante industria turistica nella regione. In questo momento in cui il mondo sta riaprendo ai viaggi internazionali, i nostri voli per Venezia si stanno rivelando molto popolari. Delta è impegnata a garantire un ambiente di viaggio sicuro, proteggendo i clienti e le comunità che serviamo».

«Con la riattivazione dei voli su New York di Delta Air Lines, il nostro aeroporto riprende il contatto diretto con un mercato fondamentale per il Marco Polo e per tutta l’area servita – ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save – è il primo passo, a cui seguirà in agosto il volo sempre di Delta su Atlanta, per il recupero dei flussi con gli Stati Uniti che nel 2019 sono stati di circa 800.000 passeggeri».

Per Simone Venturini, assessore al Turismo del Comune di Venezia, «il ritorno del volo diretto Venezia-New York è un importante segnale di ripartenza e di un concreto aiuto all’economia turistica veneziana e veneta. Il mercato americano è molto importante per Venezia. Ringraziamo la squadra dell’Aeroporto di Venezia per aver lavorato ininterrottamente in questi mesi per assicurare il ritorno dei collegamenti aerei, condizione necessaria per una piena ripartenza del turismo in città».

«Dopo un inverno di chiusure e restrizioni, l’estate 2021 potrebbe invertire la tendenza anche sul fronte della ripartenza turistica – ha commentato infine l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner – Grazie anche a questi nuovi voli di lungo raggio, in arrivo all’Aeroporto Marco Polo di Venezia, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel: le nostre città d’arte, così come le altre destinazioni turistiche, aspettano a braccia aperte i turisti americani. Ricordo, infatti, che prima della pandemia il mercato americano contava oltre un milione di arrivi, secondo solo a quello della Germania».