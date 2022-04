Glamour Tour Operator scommette sulle crociere













È l’anno delle crociere per Glamour tour operator, che scommette sul settore ampliando l’offerta con nuovi accordi di collaborazione con i principali brand a livello mondiale. Proposte di nicchia come Star Clippers con i velieri tra Mediterraneo e Caraibi, Albatross con catamarani in tutto il mondo; Ncl, Royal Caribbean, Msc Crociere per le crociere classiche, e Oceania Cruises, Silversea Cruises, Celebrity Cruises, Azamara e Regent per target di livello alto.

«Grazie alle promozioni proposte dalle compagnie e all’evoluzione delle navi, i target ai quali si rivolge il prodotto crociere sono davvero molteplici – ha spiegato Marco Depascale, cruise development manager di Glamour – A partire dalle famiglie, single, coppie, gruppi di amici e giovani, viaggi di nozze. E la nostra offerta è sicuramente variegata con destinazione Caraibi, Nord America, Oriente e Sudafrica fino ad arrivare presto alle Hawaii e all’Alaska».

La scelta dell’operatore nasce per assecondare la sempre maggior richiesta di crociere, soprattutto abbinate a tour pre o post navigazione. Anche la ricerca realizzata da Risposte Turismo sui dati aggiornati, prevede nel 2022 una crescita del mercato pari al 118%, fino a sfiorare i livelli pre-pandemia.

«Investire sul settore crocieristico conferma la nostra continua ricerca di nuovi obiettivi e nuove strategie – dichiara Simone Prinari, direttore vendite e marketing di Glamour – Lo staff è quotidianamente impegnato per la ricerca e la creazione di combinazioni di viaggi “tailor made”, con itinerari inediti e nuovi percorsi su antichi sentieri o ulteriori canali per raggiungere luoghi un tempo irraggiungibili, affinché ogni esperienza di viaggio sia accompagnata sempre da una grande e profonda emozione».