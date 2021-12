Glamour Tour Operator lancia la piattaforma per la biglietteria aerea













Si chiama “Vola Glamour” la piattaforma per la biglietteria aerea lanciata da Glamour Tour Operator per dare flessibilità a tutte le agenzie di viaggi nella prenotazione dei biglietti aerei in totale autonomia.

Il tour operator di Viareggio da sempre punta sull’alta personalizzazione del prodotto anticipando le tendenze e i flussi di domanda.

«In un momento così delicato e complicato come quello che stiamo vivendo soprattutto nel settore del turismo, in cui tutti siamo stati colpiti, è necessario dare segnali forti, essere dinamici e propositivi e soprattutto supportare chi ha sofferto di più – afferma Luca Buonpensiere, titolare di Glamour Tour Operator – Per questo abbiamo pensato di agevolare le agenzie di viaggi con diverse iniziative tra cui il Vola Glamour, una piattaforma per la biglietteria aerea che permettere a tutte le adv di prenotare o cancellare i biglietti aerei 7 giorni su 7 in totale autonomia».

La piattaforma si basa su sistemi tecnici semplificati. Al momento l’iniziativa conta circa il 97% di adesioni ed è utilizzata anche dalle agenzie Iata.

Obiettivo di Glamour è puntare sulla qualità e sulle relazioni umane e creare con le agenzie di viaggi rapporti ancora più personalizzati per consolidare la reciproca fiducia. Come ha già fatto con altre iniziative, tra cui i pacchetti “All in” (interamente commissionati al 13% e con prezzo vendita bloccato senza nessun adeguamento).

Nato a Viareggio, il t.o. si è esteso ormai in tutta Italia e offre destinazioni in tutto il mondo disegnando itinerari su misura e lanciando proposte e iniziative per stimolare il mercato «Con la pandemia, gli scenari sono decisamente cambiati e il mercato si presenta oggi in veste completamente diversa e ci stimola a trovare soluzioni alternative per creare una nuova strada davanti a noi – conclude Buonpensiere – La sfida che ci si presenta dinanzi è stimolante, entusiasmante e lo è ancora di più perché questo entusiasmo è condiviso da sempre da tutto lo staff di Glamour Tour Operator».