Glamour, due new entry nella forza vendite

Glamour Tour Operator continua a investire sul personale. Dopo l’ingresso nel team della nuova product manager Maria Enrica Bighiani, tocca ora a Federica Belardelli e Manlio Aliotta, che si occuperanno delle vendite per le aree rispettivamente del Lazio e della Sicilia e Calabria.

La rete vendite si rafforza le due new entry affiancheranno la forza vendite guidata da Simone Prinari e composta da: Paola D’Ammassa, responsabile vendite Centro Sud, Fabrizio Peluso su Toscana e Svizzera Silvio Panzeri sulla Lombardia, Fabrizio Minelli sul Piemonte, Luigi Zanutel in Triveneto, Marco Depascale per Liguria e Sardegna e Domenico Boccuzzi per Puglia, Molise, Abruzzo e Marche.

Federica Belardelli vanta una lunga esperienza come account commerciale/business developer per diversi operatori del settore; tra le sue peculiarità una spiccata capacità di lavoro in squadra, predisposizione alla contrattazione, grande comunicatività e iniziativa anche nelle situazioni più difficili. Manlio Aliotta ha collaborato negli anni con i principali tour operator del settore e tra le sue principali attitudini c’è una grande capacità organizzativa e il perseguimento degli obiettivi.

«Proseguiamo il nostro progetto di sviluppo e di crescita che prevede la presenza sul territorio in modo capillare a supporto del trade – dice Simone Prinari, direttore vendite & marketing di Glamour – Per questo abbiamo inserito nella nostra squadra due risorse preziose come Federica e Manlio, che grazie alla loro esperienza e alle loro qualità professionali siamo convinti potranno supportarci negli obiettivi pianificati».

In una nota, l’operatore spiega che “con un mercato dei viaggi e del turismo in costante evoluzione, diventa di cruciale importanza saper creare una solida rete di distribuzione per proteggere e sviluppare il proprio brand. I canali di distribuzione e di vendita vanno e vengono, nuovi scenari possono entrare in gioco e crisi come quelle degli ultimi due anni possono avere effetti spesso inevitabili su prenotazioni e profitti. Avere un team affiatato e una rete commerciale ben strutturata aiuta a superare momenti difficili e ha guardare sempre positivamente al futuro”.