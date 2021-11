Glamour, Buonpensiere: «Così valorizziamo le agenzie»













In ripresa, espansione e con tanti progetti: Glamour Tour Operator – che comunica anche la reintegrazione completa del personale e annuncia l’assunzione di nuove figure – lancia il suo messaggio alle agenzie di viaggi: «Il viaggiatore negli ultimi due anni ha capito che è meglio rivolgersi a un’agenzia, perché si è più tutelati oltre che seguiti. L’adv non deve essere solo un punto di acquisto, ma un consulente. Protagonista deve essere il rapporto umano», dichiara il titolare di Glamour, Luca Buonpensiere.

Glamour Tour Operator vuole creare rapporti ancora più personalizzati di prima con le agenzie di viaggi, per supportarle e premiarle. Buonpensiere spiega che il t.o. punta a «fare partnership con gli agenti valorizzandoli e incentivandoli».

Per fare ciò è previsto un processo di fidelizzazione, con accordi annuali che danno attenzione al numero di pratiche più che al volume, rendendo commissionabile qualsiasi servizio grazie a pacchetti All in (interamente commissionati al 13% e con prezzo vendita bloccato senza nessun adeguamento), oppure con una commissione variabile che può arrivare a valere fino e come un 17/18% sui pacchetti normali.

D’altra parte, grazie all’apertura a fine settembre dei corridoi verso destinazioni a lungo raggio come le Maldive e Seychelles, “c’è un buon fermento di richiesta per il Natale e Capodanno per queste mete esotiche dove trascorrere le vacanze al caldo”, fa sapere l’operatore.

Le destinazioni maggiormente richieste, rivela Luca Buonpensiere, sono Emirati Arabi, le isole dell’Oceano Indiano e gli Stati Uniti che hanno appena riaperto agli stranieri lo scorso 8 novembre.