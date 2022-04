Glamour, Bighiani è la product manager per Africa e Sudamerica













Glamour Tour Operator continua a investire e a crescere puntando su nuove figure professionali e nomina Maria Enrica Bighiani è la nuova product manager per Africa e Sud America.

Bighiani, che opera nel settore dal 1979, ha una lunga esperienza su destinazioni a lungo raggio come Sudamerica, Estremo Oriente, Oceano Indiano e Africa e si aggiungerà agli altri product manager sotto la guida di Marco Bernacchi. Con il suo ingresso nel team e grazie alla sua comprovata professionalità, Glamour Tour Operator si prefigge nuovi obiettivi e un’offerta ancora più ampia su specifici mercati.

La nuova product manager ha maturato numerosi anni di esperienza nell’ambito di importanti tour operator come I Grandi Viaggi, Skymar, Utat e Tucano Viaggi e con grande entusiasmo accoglie questa opportunità in Glamour che vede come una nuova sfida: «È un grande piacere per me intraprendere questa nuova avventura professionale. Ho lavorato per anni nel settore e avere la possibilità di condividere la mia esperienza col team di un tour operator così affermato e in continua evoluzione e sempre attento alle tendenze e all’innovazione non può che rendermi orgogliosa. Il mio obiettivo ora sarà quello di sviluppare e rafforzare l’offerta e la partnership su destinazioni a lungo raggio che sono tornate a essere fortemente richieste».

Africa e Sudamerica sono destinazioni che sembrano conoscere una ripresa dopo questi ultimi anni di fermo secondo la nuova product manager Maria Enrica Bighiani: «Senza dubbio dopo un periodo in cui forzatamente non si è potuto viaggiare verso destinazioni a lungo raggio si registra oggi una sensibile ripresa delle richieste per queste mete che sono in continua e costante crescita. Sono convinta che la nostra squadra commerciale sia composta da colleghi preparati e capaci di trasmettere alle agenzie la filosofia di Glamour, la conoscenza delle destinazioni e soprattutto il nostro modus operandi».