Giver, super commissione fino al 20% su estate e inverno

L’obiettivo per i prossimi mesi è uno solo: «permettere ai nostri affezionati e futuri clienti di ritornare a viaggiare, ma solo se sarà possibile farlo in sicurezza». Per questo motivo, Anna Maria Vullo, general manager di Giver Viaggi e Crociere, ha voluto scrivere una lettera alle agenzie, lanciando tra le altre cose “una super commissione fino al 20% su alcune programmazioni estive 2020 e invernali 2020-2021 per le nuove pratiche che vorrete affidarci”.

Tra le opportunità attualmente offerte dalla programmazione, ci sono Il Mondo di Babbo Natale; le crociere fluviali lungo il Danubio e Reno per i ponti Festivi dell’Immacolata e Capodanno 2020; Il Grande Nord Inverno-Primavera; Il Canada e gli Stati Uniti.

Per chi ha già prenotato, poi, Giver conferma che nessuno perderà il proprio credito. “Viceversa l’acconto versato, se programmeranno una partenza entro il 31-12-2020, sarà incrementato del 10%”.

Infatti, il rimborso con voucher previsto offre la possibilità di riprenotare lo stesso viaggio o altro della programmazione relativa entro il 31-12-2021 (salvo eventuali servizi la cui fruizione è imposta da fornitori terzi entro 12 mesi); in questo modo, il voucher assumerà il valore di quanto versato in acconto dal cliente e se la partenza avverrà entro il 31 dicembre prossimo, il valore sarà maggiorato del 10%.

Se qualcosa però non andasse come previsto, “ci rendiamo disponibili alla valutazione della cessione del credito a un familiare o a un amico, qualora il beneficiario sia impossibilitato alla fruizione per un comprovato motivo”.

In questo periodo di lockdown, infine, Giver si sta dedicando alla formazione delle agenzie, con una serie di webinar dedicati ai prodotti.