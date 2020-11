Giver, stop ad acconti e supplementi per il 2021

Ripartire in sicurezza e con tranquillità dal prossimo anno, ma prenotando già in queste settimane. Si chiama “Prenotazione Serena 2021” l’operazione lanciata in questi giorni da Giver Viaggi e Crociere dedicata alle agenzie di viaggi e ai loro clienti.

Per chi prenota dalla programmazione del tour operator entro il 31 dicembre 2020, Giver propone un pacchetto di incentivi e formule flessibili utili sia all’agente sia al cliente.

Nello specifico, alle agenzie non sarà richiesto l’invio dell’acconto (ad eccezione di eventuali titoli emessi) e nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari successivi alla prenotazione.

È prevista poi la possibilità di annullare prenotazioni individuali per tour di gruppo con accompagnatore al Grande Nord, Islanda e Crociere fluviali fino a 45 giorni (per Canada e Usa fino a 31/46 giorni) prima della partenza senza penale, ad eccezione dei costi della polizza assicurativa (sono escluse da quanto sopra le prenotazioni pregresse con voucher e eventuali penali per titoli emessi).

Ultimo, ma non meno importante, il t..o. propone per il 2021 uno sconto di 5o euro a persona e una polizza Europ Assistance che estende la garanzia di assistenza medica e annullamento anche ai casi di Covid19.

Le anteprime dei cataloghi Giver 2021 Crociere Fluviali – crociere fluviali in Europa dedicate al pubblico italiano con noleggio completo, e propria direzione di crociera e staff turistico, assicurando inoltre collegamenti con voli di linea da tutta Italia – e Il Grande Nord – la cui totalità degli itinerari di gruppo con accompagnatore in lingua italiana pubblicati sul catalogo Il Grande Nord 2021 sono tutti esclusivi Giver Viaggi e Crociere, che li produce in maniera assolutamente autonoma senza l’ausilio di dmc – sono già disponibili e in distribuzione.