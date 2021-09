Giver lancia Il Grande Nord con il volo diretto Aurora Express













Riparte la programmazione invernale di Giver Viaggi e Crociere, con il catalogo 2021-2022 Il Grande Nord Inverno. L’edizione offre una soluzione completa dedicata a chi voglia proporre ai propri clienti viaggi sotto l’aurora boreale dei cieli artici e la neve di Paesi come Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Islanda e Canada,

Anche per il 2021-2022 Giver renderà più facile ammirare il fenomeno dell’aurora boreale, collegando la città di Milano alla Norvegia artica grazie all’Aurora Express, il volo diretto Giver che collegherà lo scalo di Milano Malpensa con Tromsø.

L’Aurora Express, esclusiva assoluta di Giver, dopo la partenza novità del 4 dicembre 2021, opererà ogni cinque giorni dal 18 febbraio al 2 marzo 2022. Il volo diretto permetterà, a chi vorrà inseguire l’aurora boreale nei cieli della Norvegia del nord, di arrivare comodamente evitando il doppio scalo a Copenaghen ed Oslo e il conseguente sdoganamento dei bagagli all’ingresso in Norvegia. Azzerando il numero degli scali, la durata del viaggio si ridurrà da 9 a quasi 4 ore.

Tra andata e ritorno, si avrà quasi un giorno in più di soggiorno. Al volo diretto, operato dalla compagnia spagnola Alba Star con aeromobili Boeing B737-800, Giver Viaggi e Crociere abbinerà sette proposte di viaggio con accompagnatore esclusivo in lingua italiana che toccheranno alcuni dei luoghi più scenografici della Norvegia come le isole Lofoten, Capo Nord, la Lapponia, le distese della tundra e altre meraviglie naturali unite a esperienze come la navigazione sul Postale dei Fiordi Hurtigruten, di cui Giver è agente principale per l’Italia.

Per la partenza del 26 febbraio 2022 è previsto il tour “Avventura Artica a Spitsbergen” per poter sperimentare l’inverno polare alle isole Svalbard. I passeggeri potranno personalizzare il loro viaggio scegliendo tra un’ampia selezione di attività facoltative nella natura come escursioni a bordo di slitte trainate dai cani husky, osservazioni notturne dell’aurora, motoslitte e molto altro.

LA PROPOSTA TURISTICA. L’edizione invernale de Il Grande Nord è una gamma ampia e variegata di viaggi: unisce ai programmi legati all’Aurora Express scelte alternative su Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Islanda, Canada e crociere fluviali.

Visto il forte ritorno di interesse per i ponti festivi, Giver propone diverse partenze con accompagnatore esclusivo in lingua italiana in Nord Europa. L’operatore porterà i suoi passeggeri a Tromsø non solo con l’Aurora Express, ma anche in occasione del Capodanno. Torna anche l’offerta di navigazioni a bordo di Hurtigruten, il postale norvegese, ottimo punto d’osservazione per ammirare l’aurora boreale con i 360° di visuale sull’orizzonte e l’assenza assoluta in mare aperto di inquinamento luminoso, per il ponte dei Santi e il Capodanno. Giver anticipa anche il focus sul prodotto Expedition di Hurtigruten dedicato alle crociere di esplorazione in Antartide programmate per l’inverno 2022/2023.

Tra le novità 2021, invece, per il ponte di Sant’Ambrogio/Immacolata e per Capodanno: soggiorno a Copenaghen di 4 giorni per la partenza del 5 dicembre e di 5 giorni per festeggiare l’anno nuovo.

In concomitanza con le partenze dei per il Mondo di Babbo Natale (8, 23, 27, 30 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022) con il volo diretto da Milano Malpensa per Rovaniemi, Giver propone due esperienze di viaggio nella Lapponia svedese nelle strutture Haparanda Stadshotellet di Haparanda e Arctic Mansion Filipsborg di Kalix. Entrambe saranno campo base per vivere l’inverno artico in Lapponia e dedicarsi all’avvistamento dell’aurora boreale. Per Haparanda sono previste anche partenze con accompagnatore e voli di linea della durata di 4 giorni per le date del 20 gennaio, 10 febbraio, 10 e 18 marzo.

La proposta per il 2022 è il tour esclusivo Giver con accompagnatore in lingua italiana di 5 giorni Fuoco, Ghiaccio e Aurora, tour che include gli highlight di un viaggio in Islanda con partenze previste per il 10, 18 e 24 febbraio e ancora 3, 10 3 17 marzo 2022.

Torna anche il Canada, con programmi individuali per vacanze invernali in Canada, con proposte di attività sulla neve con motoslitte e ciaspole, slitte trainate da cani, light trekking nella neve e ancora programmi urbani a Montreal o Quebéc City o in chalet.

Infine, le crociere fluviali invernali: per il Capodanno 2021 Giver propone una crociera fluviale sul Danubio a bordo della Mn Vivienne, nave di categoria 4*S in esclusiva per il mercato italiano. La crociera, con partenza 28 dicembre e ritorno il 3 gennaio 2022, toccherà Austria, Slovacchia e Ungheria e farà tappa nelle capitali di Vienna, Bratislava e Budapest. A bordo Giver garantirà la sua direzione di crociera e lo staff turistico.

Il catalogo propone anche altre numerose proposte individuali pensa e progettate per il pubblico italiano.