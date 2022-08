Giver lancia il catalogo Il Mondo di Babbo Natale 2022-23













Giver Viaggi e Crociere ha lanciato il catalogo “Il Mondo di Babbo Natale” 2022-23. La programmazione prevede il volo speciale diretto da Milano Malpensa per Rovaniemi, evitando dunque lo scalo di Helsinki alle famiglie con bambini. Ma non solo, quest’anno per la sola partenza del weekend dell’Immacolata l’operatore inaugura un no stop Roma Fiumicino-Rovaniemi.

Alla consueta formula con assistenza in lingua italiana a Rovaniemi, Giver introduce i soggiorni in libertà all’Hotel Metsahirvas, a gestione familiare con un’antica storia che risale ai primi anni del 1900. La struttura è situata nelle immediate vicinanze del fiume Kemijoki, a circa 15 minuti in auto dal centro di Rovaniemi e 20 minuti dall’aeroporto.

Per agevolare la partenza o il ritorno ai passeggeri residenti fuori Milano, Giver offre un pernottamento gratuito a Milano Malpensa, inclusa prima colazione, per passeggeri residenti a oltre 250 km dall’aeroporto.

Le date di partenza sono le seguenti: S. Ambrogio/Immacolata, dal 5 al 8 dicembre e dal 8 al 11 dicembre; tra Natale e Capodanno, dal 27 al 30 dicembre; Capodanno, dal 30 dicembre al 2 gennaio; Epifania, dal 2 al 5 gennaio e dal 5 all’8 gennaio.