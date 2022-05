Giver aumenta le crociere estive su Meno, Reno e Danubio













Si arricchisce la programmazione di Giver per l’estate. Visti i risultati delle due crociere floreali del 20 e 25 aprile scorsi, l’operatore genovese ha deciso di lanciare tre nuove crociere fluviali sui fiumi Meno, Reno e Danubio: da Vienna a Norimberga, dal 9 al 16 luglio, crociera di 8 giorni; da Norimberga ad Amsterdam, dal 16 al 23 luglio, crociera di 8 giorni; da Amsterdam a Vienna, dal 13 al 25 agosto, crociera di 13 giorni.

Su queste nuove partenze è stata riconfermata, in esclusiva per il pubblico italiano, la Mn Vivienne, di categoria 4 stelle Superior, già posizionata anche sulla rotta del Danubio e ora posizionata anche sulla programmazione Reno. Lo staff turistico parlante italiano e la direzione di crociera Giver assisteranno i passeggeri preparandoli, grazie a conferenze tenute a bordo, a scoprire le meraviglie di ogni tappa della crociera fluviale, come ad esempio il Polittico dell’Agnello Mistico di Jan van Eyck nella cattedrale di San Bavone a Gent, l’abbazia benedettina di Melk o il palazzo di Schönbrunn.

L’inserimento delle tre nuove crociere ha comportato una riorganizzazione della programmazione delle crociere fluviali su Danubio e Reno, sempre con la Mn Vivienne, con le nuove date di partenza. Per il Danubio, partenze da Vienna a Budapest dal 18 al 25 giugno, da Budapest a Vienna dal 25 giugno al 2 luglio, da Vienna a Vienna dal 2 al 9 luglio. Per il Reno, da Amsterdam a Basilea dal 23 al 30 luglio, da Basilea ad Amsterdam dal 30 luglio al 6 agosto, Gran Tour d’Olanda e Fiandre dal 6 al 13 agosto.

Saranno quindi in tutto nove le crociere fluviali, tutte della durata di otto giorni esclusa l’ultima di 13 giorni da Amsterdam a Vienna, che includono i voli di linea da Milano e Roma, con la possibilità di partire da numerose città italiane con un piccolo supplemento, sistemazione a bordo in pensione completa, serate musicali e di folklore, visite guidate con guide in lingua italiana, a seconda della crociera prescelta, delle città di Vienna, Dürnstein, Melk, Linz, Salisburgo, Bratislava, Budapest, Amsterdam, Colonia, Strasburgo, Basilea, Magonza, castello di Marksburg a Braubach, Colonia, Dusseldorf, Utrecht, Anversa, Bruxelles, Ghent, Rotterdam, l’Aja, Delft, Passau, Ratisbona, Norimberga, Norimberga, Bamberga, Würzburg, Miltenberg e Coblenza.

La motonave Vivienne opererà in ottemperanza dei protocolli europei per garantire la sicurezza dei passeggeri a bordo e durante le discese a terra, con visite che verranno effettuate con un numero ridotto di partecipanti e l’utilizzo delle audioguide per favorire il distanziamento sociale.

«La tutela dei nostri passeggeri, il loro benessere e piacere nella fruizione dei nostri viaggi sono da sempre l’obiettivo principale di Giver – commenta Anna Maria Vullo, general manager di Giver Viaggi e Crociere – Tutte le iniziative messe in atto dall’inizio della pandemia a oggi hanno sempre avuto come unica ambizione quella di poter tornare quanto prima a perseguirli».