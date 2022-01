Giver, Amsterdam e Reno: crociere fluviali tra i fiori













Un 2022 all’insegna dei fiori. È quello che promette Giver a chi prenoterà una crociera fluviale a bordo della M/N Lisabelle, nave di categoria ****S noleggiata dall’operatore genovese per il pubblico italiano.

Le navigazioni primaverili con partenze del 20 e 25 aprile da Amsterdam hanno in programma la visita al Keukenhof, il parco botanico di Lisse che in primavera si colora con oltre 7 milioni di fiori da bulbo, piantati ogni anno, tra tulipani, giacinti, narcisi, orchidee, rose, garofani, iris, gigli e molti altri fiori.

Quest’anno, dal 14 aprile a fine ottobre, si terrà Floriade 2022, l’expo mondiale della botanica che, con ricorrenza decennale, colora il borgo di Almere, poco fuori Amsterdam. Al Floriade Park, profumi e colori di fiori, piante e frutti da tutto il mondo con un allestimento espositivo che celebrerà tecnologie verdi e sostenibili. Un vero e proprio laboratorio vivente per esplorare nuove tecnologie per le coltivazioni, il cibo, l’energia e la salute. Una cabinovia permetterà ai visitatori di spostarsi da una sezione all’altra degli spazi espositivi con vista da un’altezza di 35 metri.

Il tema dei fiori torna anche nelle cinque partenze della programmazione estiva di Giver sul Reno.

Ecco tutte le partenze 2022 in programma sul Reno con la MN Lisabelle:

20-25 aprile da Amsterdam ad Amsterdam: Gran Tour d’Olanda e il Parco dei Tulipani

25 aprile – 1° maggio da Amsterdam ad Amsterdam: Gran Tour d’Olanda, il Parco dei Tulipani e Fiandre

23 – 30 luglio da Amsterdam a Basilea: Olanda, Germania ed il romantico Reno, la Loreley, la valle della Mosella, Francia e Svizzera

30 luglio – 6 agosto da Basilea ad Amsterdam: Svizzera, Francia, Germania ed il romantico Reno, Olanda, la Loreley e

la valle della Mosella

la valle della Mosella 6 – 13 agosto da Amsterdam ad Amsterdam: Olanda, Belgio e Fiandre

13 – 21 agosto da Amsterdam a Basilea: Olanda, Germania ed il romantico Reno, la Loreley, la valle della Mosella, Francia e Svizzera

21 – 28 agosto da Basilea ad Amsterdam: Svizzera, Francia, Germania ed il romantico Reno, Olanda, la Loreley e

la valle della Mosella

Per le crociere, l’operatore conferma la formula con direzione di crociera e staff turistico Giver a bordo, visite incluse in lingua italiana e collegamenti aerei da tutta Italia inclusi nella quota di partecipazione. Formula proposta per il Reno e anche per la programmazione su Danubio, Rodano, Saona, Elba, Havel e Douro in Portogallo.



La motonave Lisabelle opererà in assoluta ottemperanza dei protocolli europei per garantire la sicurezza dei passeggeri a bordo e durante le discese a terra, con visite effettuate con un numero ridotto di partecipanti e l’utilizzo delle audioguide per favorire il distanziamento sociale. «La tutela dei nostri passeggeri, il loro benessere e piacere nella fruizione dei nostri viaggi sono da sempre l’obiettivo principale di Giver – commenta Anna Maria Vullo, general manager di Giver Viaggi e Crociere – Tutte le iniziative messe in atto dall’inizio della pandemia a oggi hanno sempre avuto come unica ambizione quella di poter tornare quanto prima a perseguirli».