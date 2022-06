Giugno, si parte: 6,5 milioni di italiani in vacanza













La chiusura delle scuole dà il via ufficialmente all’estate. Una stagione che quest’anno sembra partire in quarta con 6,5 milioni di italiani in vacanza solo a giugno. È la stima di Coldiretti-Ixè che pone tra le mete preferite, non solo il mare, ma anche campagne, borghi e montagna.

Le partenze del mese, di cui buona parte effettuate già lo scorso weekend, sottolinea la ricerca, sono in netto aumento rispetto allo scorso anno (+67%) assestandosi a livelli vicini a quelli di prima della pandemia.

Se la guerra e la crisi energetica hanno provocato un aumento dei costi delle vacanze, i viaggi effettuati nel mese di giugno consentono di risparmiare oltre il 25%. I listini per l’alloggio, il vitto, ma anche ombrelloni e lettini – precisa Coldiretti – subiscono un’impennata a partire da luglio per toccare i valori massimi nella prima metà di agosto.

Le partenze “fuori stagione” sono particolarmente apprezzate anche da chi ama la tranquillità e vuole evitare le folle, senza rinunciare però a visitare le principali mete turistiche.

Se in piena estate è il mare a fare la parte del leone, in questo periodo dell’anno particolarmente apprezzata anche l’Italia “minore”, dai parchi alla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi, che fanno da traino al turismo enogastronomico, con ben il 92% delle produzioni tipiche nazionali che nasce nei comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

Molto gettonati, secondo Campagna Amica, i 25mila agriturismi presenti in Italia che consentono di vivere in questo periodo i cicli stagionali delle produzioni, dalla raccolta del grano a quella della frutta.