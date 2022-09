Giovanna Manzi lascia la guida di Bwh Hotel Group Italia

Dopo 19 lunghi, intensi e coraggiosissimi anni, Giovanna Manzi lascia il timone di Best Western nel nostro Paese. Già da ottobre la storica e volitiva ceo saluterà il Gruppo, che ha guidato con empatia e successo, per “un prestigioso incarico e nuovo percorso professionale”. Al suo posto un’altra importante donna dell’azienda: Sara Diegesi, che dalle marketing e sostenibilità passa al ruolo di chief executive officer di Bwh Hotel Group Italia. Al suo fianco Gianmarco Ricci, già chief financial officer, che ora assume anche la responsabilità delle operations. I nuovi vertici sono stati nominati all’unanimità dal consiglio di amministrazione.

«Lasciare dopo 27 anni il mondo del turismo e Bwh dopo quasi 19 è difficilissimo. Il lavoro però non è come una relazione d’amore: occorre lasciarsi all’apice della carriera e, ove possibile, con una legacy duratura», dichiara Giovanna Manzi, che da staff, soci e partner sta già raccogliendo messaggi di apprezzamento e gratitudine.

«Dopo aver traghettato l’azienda fuori dalla pandemia, con una previsione di chiusura di anno appena inferiore al 2019 e aver ottenuto prestigiosi riconoscimenti personali e aziendali, oggi per me è il momento di lasciare per testimoniare ciò che da sempre affermo: occorre scegliere sul desiderio e non sulla necessità – prosegue – Sara e Gianmarco, insieme, sapranno portare avanti un sogno e un progetto che ha ancora moltissime potenzialità».

Si dice «certo che la nuova leadership condurrà il Gruppo verso obiettivi ambiziosi e innovativi» il presidente Walter Marcheselli, che augura «di cuore» a Giovanna Manzi «soddisfazione e successo per il nuovo incarico. Grazie al lavoro fatto negli anni alla guida di un team affiatato, Bwh oggi in Italia è una realtà solida, compatta e autorevole».

«Onorata del nuovo incarico», il neo ceo Sara Digiesi, «grata a Giovanna Manzi per avermi scelta al suo fianco e aver accompagnato la mia crescita, sfida dopo sfida, con insegnamenti e opportunità, anche nei contesti globali».

«I successi che hanno permesso la mia nomina oggi – aggiunge – sono frutto di talento e lavoro di squadra. Lo stesso spirito sarà indispensabile per il prosieguo del percorso che costruiremo». Negli anni, la crescita di Sara Diegesi si è consolidata anche in comitati e contesti internazionali. Oggi rappresenta Bwh Hotel Group a livello globale nel Sustainability Leadership Council di Gbta, come unica rappresentante italiana, e nel Planet Committee di Sustainable Hospitality Alliance.

Al suo fianco, si diceva, prende il timone delle operations il cfo Gianmarco Ricci, punto di riferimento del consiglio di amministrazione per la governance della cooperativa e il suo assetto finanziario.

Braccio destro di Manzi, in carica dal 2004, è stato protagonista dell’evoluzione di Bwh assicurando stabilità delle dinamiche finanziare e della governance. «Sono grato a Giovanna per avere costruito una squadra valida e pronta a guardare in alto con obiettivi sempre nuovi – commenta – Confido nel fatto che con Sara sapremo affrontare le nuove sfide e disegnare nuovi percorsi e sono certo di poter dare un contributo determinante nei miei nuovi ambiti di responsabilità».

Da L’Agenzia di Viaggi Magazine i più sentiti auguri di buon lavoro a Sara Diegesi e Gianmarco Ricci e un vigoroso in bocca al lupo a Giovanna Manzi, donna capace di smuovere gli animi e toccare vette altissime in qualsiasi contesto.