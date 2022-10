Giornate del Turismo, appuntamento a Novara e Verbania dal 27 al 29 ottobre

Tornano le Giornate del Turismo, alla loro 21ª edizione, dal 27 al 29 ottobre a Novara e Verbania, con la ormai ben collaudata formula ibrida, con sessioni in presenza ed altre in streaming: una iniziativa dell’Università del Piemonte Orientale e GeopRogress sotto l’attenta regia dell’infaticabile professor Francesco Adamo, appassionato da sempre della materia turistica e dell’evoluzione derl settore. Adamo, come nelle passate edizioni, ha raccolto relatori ed esperti di alto profilo per dibattere sul tema fil rouge delle Giornate “Verso un turismo più sostenibile”.

Nella prima giornata sono previsti interventi di eminenti accademici stranieri come Jaeyeon Choe, della Swansea University Uk, Jarkko Saarinen, della Oulu University Finland, Harald Pechlaner, della Eurac (Austria e Italia) sui temi della sostenibilità turistica delle destinazioni e strategie di resilienza; a seguire una tavola rotonda sugli studi per la valutazione degli impatti dello sviluppo turistico al quale parteciperà anche Maria Elena Rossi, direttrice marketing dell’Enit; sarà poi la volta di un dibattito sui trend turistici e politiche di turismo sostenibile con la partecipazione, tra gli altri, di Maurizio Davolio, Presidente di Aitr ed Emilio Zanetta di Federalberghi.

Nel pomeriggio di giovedì si terrà poi la tavola rotonda, moderata dal giornalista de L’Agenzia di Viaggi Magazine, Andrea Lovelock tra forze politiche e istituzioni sulla pianificazione operativa, sistemica e partecipativa per la governance e il progresso delle destinazioni turistiche con la partecipazione dell’assessore al turismo Regione Lazio, Valentina Corrado, ed alcuni deputati di partiti di maggioranza ed opposizione.

Molto ricco anche il programma di venerdì 28 ottobre su temi come “creatività e tecnologia per il turismo sostenibile” e ancora “sostenibilità turistica in chiave urbana” ed una sessione di comunicazioni scientifiche con la presentazione di modelli di turismo esperenziale. Per seguire i lavori della Giornate del Turismo è possibile collegarsi a Novara | meet.google.com/yft-puoj-ufs – Verbania | meet.google.com/yyh-pffz-wvn. La partecipazione alle giornate di lavori è gratuita.