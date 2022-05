Giordania, Wizz Air volerà su Amman da Roma e Milano













Si arricchisce l’operativo voli su Amman in Giordania, l’Airport international group (Aig) ha annunciato infatti che il vettore low cost Wizz Air ha lanciato voli diretti tra l’aeroporto internazionale giordano Queen Alia e tre città europee – Roma, Milano, Vienna – e una mediorientale, Abu Dhabi con due operativi settimanali per destinazione.

Le quattro diverse rotte, sono state salutate con viva soddisfazione dal ceo di Aig, Nicolas Claude: «Siamo lieti che Wizz Air abbia ampliato le sue rotte dirette quest’anno, collegando Amman alle principali città in tutta Europa e alla regione del Golfo. Avere voli più convenienti verso destinazioni globali è fondamentale per aumentare il traffico in Giordania e rendere il Regno più accessibile ai turisti, che ora possono visitare per piacere o per affari e godersi le diverse offerte turistiche locali del paese».