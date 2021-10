Giordania, protocolli meno rigidi per i turisti italiani













Il Jordan Tourism Board torna all’appuntamento di Rimini con rinnovata vitalità (Pad. C1, Stand 091). Dal 31 agosto, infatti, è possibile viaggiare nel Paese seguendo un protocollo meno rigido con la possibilità di non sottoporsi più alla quarantena al ritorno in Italia se si ha il green pass.

L’Ente, si legge in una nota, “intende sottolineare la volontà di investimento sul mercato per rassicurare il comparto distributivo, in questo periodo in cui stanno tornando gli italiani e il trade ha ripreso a vendere la Giordania”.

L’appuntamento riminese sarà l’occasione per fare il punto con gli operatori per il periodo autunno-inverno e sulle strategie da adottare per la promozione nel 2022.