Giordania, new entry ad Amman per The Ritz-Carlton

L’anno scorso il #Pil italiano è cresciuto del 6,6%, recuperando due terzi dell’eccezionale contrazione del 2020 dovuta alla crisi sanitaria. Al recupero hanno contribuito anche in parte i flussi #turistici . Come emerge dalla Relazione annuale sul 2021 della Banca d’Italia sull’andamento dell’economia italiana, i flussi turistici in entrata sono nettamente saliti a partire dai mesi estivi, pur restando più bassi di oltre il 20% rispetto a quelli precedenti la pandemia ⤵️