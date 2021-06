Giordania, dal 4 luglio Aqaba riapre al turismo con ambizione Covid free













Anche per la Giordania si riaprono le frontiere al turismo estero: il ministero del turismo giordano ha infatti annunciato che dal 4 luglio la città di Aqaba sarà destinazione Covid free e diventerà un’area verde libera dal coronavirus.

Nel frattempo, l’Autorità della Zona economica speciale di Aqaba (Aseza) ha invitato i giordani a vaccinarsi contro il coronavirus per prevenire un’ulteriore diffusione del virus. Aseza ha affermato che a partire dal 1° luglio e in base alle decisioni del governo, i visitatori non saranno ammessi ad Aqaba attraverso i centri doganali, Wadi Al-Yatam e Wadi Araba, i valichi di frontiera o l’aeroporto, a meno che non siano completamente vaccinati, siano trascorsi almeno 21 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino o siano in possesso di un test Pcr negativo 72 ore prima dell’arrivo (per coloro che hanno più di sei anni).

Inoltre, riguardo al confine di Wadi Araba con Israele, l’Autorità speciale della zona economica di Aqaba ha annunciato la riapertura del valico a partire dal 4 luglio con orario dalle 8 alle 15.30, a eccezione del venerdì e del sabato. Il confine sarà aperto con una capacità operativa di 500 visitatori al giorno. E ancora, gli arrivi e le partenze sono consentiti per coloro che sono in possesso di un certificato vaccinale e per coloro che sono in possesso del certificato vaccinale per la prima dose, oltre a un test Pcr effettuato entro le 72 ore prima. Se il visitatore soggiorna in Giordania meno di 3 giorni, non è richiesto un test Pcr alla partenza. Se vi si ferma per più di 3 giorni, è necessario un nuovo test Pcr prima della partenza.

Infine, l’ingresso dei viaggiatori attraverso il confine di Wadi Araba è senza veicoli e per un periodo di un mese dalla data di apertura, a condizione che l’Autorità riconsideri la possibilità per i veicoli di entrare dopo tale data. Un centro sanitario ufficiale sarà disponibile presso il confine per condurre i test Pcr al costo di 30 dinari con esito disponibile entro un’ora.