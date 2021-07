Gioco Viaggi: tanta Corsica estiva, ma l’autunno è delle crociere













Stagione anomala anche per Gioco Viaggi che, con lo stop forzato delle crociere, si è concentrata su nuovi prodotti come la Corsica, lanciata a fine maggio e la montagna estiva proposta proprio in questi giorni, come racconta Gigi Torre, owner dell’operatore di base a Genova: «Gioco Viaggi, che non ha mai chiuso l’attività lavorando purtroppo su cancellazioni e disdette, è ripartita quest’anno con due nuovi cataloghi: il primo dedicato alla Corsica, destinazione molto richiesta nel nord Italia, investendo su una risorsa umana, Fulvia Ottonello, che da 20 anni si occupa di quest’isola e ha maturato una profonda conoscenza. Fulvia è anche autrice di un bel libro “Corsica da…”, un romanzo dove si racconta questa terra, con i suoi luoghi, alberghi e ristoranti. Abbiamo puntato sulla Corsica anche perché può vantare una ricca varietà di prodotto, un legame storico con la Liguria, nostra terra di origine, la consapevolezza dei numerosi collegamenti marittimi che la rendono destinazione facilmente raggiungibile, con i trasferimenti da Genova, Savona e Livorno».

Insieme alla Corsica, poi, «viaggia anche un altro prodotto: un catalogo dedicato alla montagna estiva, in particolare Austria, con la valle dello Stubai, area molto frequentata dagli italiani, soprattutto dai tifosi del Genoa perché è sede del ritiro estivo della squadra di calcio, con alcune soluzioni di vacanze e soggiorni anche in Val d’Aosta e Trentino Alto Adige», aggiunge Torre.

Ma, come tiene a precisare, il core business di Gioco Viaggi è e rimane il prodotto crociere: «In questi mesi di stop abbiamo mantenuto i rapporti con tutti i nostri partner, riconfermando le rappresentanze per il Gruppo Carnival, col quale lavoriamo dal 1989, con la Cunard, con la Princess Cruises e con la Holland American. Si tratta di compagnie estere e quindi, proprio per questo motivo, probabilmente saremo gli ultimi a ripartire, e dovremo attendere che si rimettano a posto le vicende nel Mediterraneo e convincere le persone a fare viaggi anche sui Caraibi. Anche perché, logisticamente, la ripresa dell’attività significa per tutte queste compagnie far riconvogliare nei porti di partenza migliaia di addetti, che fan parte del personale di bordo, provenienti da ogni parte del mondo. Comunque già da questa estate ci sono le prime ripartenze: da inizio agosto ripartiranno, ad esempio, le crociere di una settimana dal Pireo della Holland American, così come sono riprese le crociere sull’Alaska, e sarà impegnativo, per noi, intercettare clientela last minute per questi prodotti, ma faremo di tutto per assistere al meglio le adv, anche con incentivi come i buoni Amazon da 50 euro».

La fiducia e l’ottimismo non mancano nelle parole di Torre: «Già da ottobre ripartiranno le crociere nei Caraibi con le navi Princess Cruise e, sempre da ottobre, sono programmate le prime crociere di Holland American, di una settimana nel Mediterraneo, con partenza da Venezia. Abbiamo già le prime prenotazioni che lasciano ben sperare per una ripartenza rapida e consistente. Del resto, dalle prime proiezioni delle stesse compagnie crocieristiche, le prenotazioni per il secondo semestre dell’anno, sono aumentate del +45% e ovviamente si punta tutto su una grande ripresa del mercato nel 2022».

Un appuntamento, quello del prossimo anno, dove anche la clientela italiana, secondo Torre, tornerà a fare la sua parte.