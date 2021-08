Gioco Viaggi, salpa negli Usa la nave eco friendly Mardi Gras













È stata consegnata più di un anno fa e ha dovuto attendere molti mesi per partire: ora Mardi Gras, la nuova nave della flotta Carnival Cruise Line, rappresentata in esclusiva per l’Italia da Gioco Viaggi, è salpata da Port Canaveral (Florida).

Si tratta della prima eco friendly ship a solcare i mari degli Stati Uniti, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei criteri di sostenibilità. Frutto di un progetto che si basa sui più moderni principi della navigazione turistica, Mardi Gras ha un innovativo sistema di propulsione, a gas liquefatto naturale.

Il nome della nave è stato scelto come buon auspicio, riprendendo quello che fu il nome della prima fun ship acquisita da Ted Arison, fondatore di Carnival Cruise Line. Nel 1971 Arison acquistò la sua prima nave e la battezzò proprio Mardi Gras, senza immaginare che quella sarebbe stata la prima di una lunga serie.

«Una nave che piacerà a un’ampia clientela per la sua versatilità e che siamo certi saprà rivolgersi a un pubblico trasversale – spiega Gigi Torre, titolare Gioco Viaggi – É la prima nave che suggeriamo di provare appena sarà possibile raggiungere gli Stati Uniti per turismo, per una crociera magari in combinata con un tour dei parchi divertimento di Orlando, a pochi chilometri da Port Canaveral, o una visita alla base di lancio di Cape Canaveral. L’offerta a bordo è di gusto internazionale con numerosi ristoranti di sapore etnico. Tra questi, La Cucina del Capitano, trattoria italiana che offre piatti ispirati alle ricette della nonna italiana di uno dei capitani della Carnival Cruise Line. Tra le attrazioni, Mardi Gras è la prima nave da crociera dotata del Bolt Roller Coaster, un vero impianto di montagne russe».

La nave è anche la prima della flotta Carnival ad adottare la nuova livrea di colore blu che, nel corso dei prossimi anni, sarà via via indossata dalle altre unità che si sottoporranno al restyling.