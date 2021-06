Gioco Viaggi punta sulla Corsica













La prima delle novità annunciate da Gioco Viaggi per l’estate 2021 è la Corsica.

«Abbiamo scelto la Corsica per ampliare le nostre proposte di tour operating corto raggio perché è una meta cui siamo particolarmente legati – racconta Gigi Torre, titolare Gioco Viaggi – Diverse le ragioni: una straordinaria varietà di prodotto, un legame storico con la Liguria, nostra terra di origine, la consapevolezza dei numerosi collegamenti marittimi che la rendono destinazione facilmente raggiungibile e, non da ultimo, la fortuna di avere oggi nel nostro team un’esperta di Corsica quale è Fulvia Ottonello, nostra nuova program manager».

Fulvia Ottonello vanta un’esperienza di oltre 18 anni nell’organizzazione di attività turistiche sul territorio corso, come dimostra la recente pubblicazione del suo libro Corsica da… Amare, testo che si colloca a metà strada tra il genere fiction e la guida turistica e che. Il libro diventa un omaggio per la clientela Gioco Viaggi che sceglie la Corsica entro il 15 luglio.

Non solo mare, ma una proposta che descrive la Corsica come luogo ideale per short break, itinerari culturali e naturalistici da intraprendere tutto l’anno, con un’altissima percentuale di personalizzazione. E a supporto, la solidità professionale e la conoscenza più che trentennale del mercato che il tour operator genovese mette in campo.

«Con il lancio di questo nuovo prodotto Gioco Viaggi sarà tra i pochi operatori italiani a trattare la destinazione e lo farà nel modo più flessibile possibile, offrendo non solo un ampio range di prodotti per ogni esigenza, ma mettendo anche a disposizione degli agenti di viaggi una consulenza continua su ogni aspetto relativo l’organizzazione del viaggio – spiega Ottonello – La lunga esperienza e la vasta conoscenza del territorio mi permettono di poter rispondere alle più specifiche richieste legate a qualsiasi aspetto quali ad esempio strutture alberghiere, luoghi di ristoro, attività outdoor o eventi».