Gioco Viaggi presenta “Montagna Collection Inverno 2022-23”

Si è chiusa la stagione estiva di Gioco Viaggi, che ha lanciato ora il catalogo “Montagna Collection Inverno 2022-23”.

Un catalogo ricco di proposte flessibili: 30 strutture, tra hotel e residence, nelle più rinomate località del Trentino, in Valle d’Aosta e in Austria, dove il tour operator ha un forte legame con la Valle dello Stubai e non solo.

«Dopo il successo dell’edizione estiva, la passione e la conoscenza delle destinazioni ci ha portato al secondo anno della versione invernale del nostro Montagna Collection – afferma Luigi Torre, titolare di Gioco Viaggi – Oltre alle crociere, il nostro core business dal 1987 e pur sempre la parte più importante del nostro lavoro, in questi due anni gli agenti hanno imparato a riconoscerci e darci fiducia anche per la prenotazione di viaggi di prossimità in montagna, insieme al nostro catalogo di grande successo Corsica Collection, per il mare estate».

Il catalogo è disponibile in formato digitale ed è consultabile e scaricabile sul sito di Gioco Viaggi.