Gioco Viaggi ora lancia il catalogo Montagna Collection Inverno













Continua l’operazione di diversificazione dell’offerta di Gioco Viaggi, che – pur conservando il suo ruolo di cruise operator – rafforza il prodotto sulla terra ferma. E così, dopo la prima edizione del catalogo Montagna Collection uscito nell’estate 2021, arriva la sua winter edition con il lancio sul mercato del prodotto “Montagna Collection Inverno 2021-22”.

Sul piatto, spiega l’azienda in una nota, “proposte flessibili e dall’ottimo rapporto qualità prezzo tra Valle d’Aosta, Trentino e Austria con un ampio ventaglio di hotel e appartamenti per soddisfare le necessità della clientela più diversa, con un occhio di riguardo a strutture per famiglie e pet friendly”.

«Con la stagione sciistica in ripresa, abbiamo selezionato una gamma di hotel comodi per l’accesso alle piste, ma anche dotati di ottimi servizi e in splendide località montane per soddisfare anche l’ospite che vuole solo godere della bellezza e della magia della montagna d’inverno», dichiara Gigi Torre, titolare di Gioco Viaggi.