Gimcana tra i vaccini: chi accetta quali (e chi no)













Sul tema della riapertura ai viaggi restano ancora dei nodi da chiarire rispetto al Paese di destinazione: uno su tutti è quello della mancanza di uniformità degli Stati su quali vaccini anti Covid sono accettati per l’ingreso nel Paese.

In attesa della prossima riapertura ai viaggi negli Usa da parte dei turisti europei vaccinati – per esempio – solo pochi giorni fa il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) statunitense ha conformato che verranno accettati tutti i vaccini contro il Covid-19 approvati in via sperimentale dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Lo scorso 20 settembre, infatti, la Casa Bianca ha annunciato che gli States avrebbero riaperto le frontiere a partire da novembre 2021 per i viaggiatori in entrata per via aerea provenienti da 33 Paesi, incluse l’Unione Europea, la Cina, l’India e il Brasile. Questa comunicazione, però, non aveva chiarito quali tipi di vaccino sarebbero stati accettati e il dubbio più forte era relativo a quello di AstraZeneca (usato in maniera massiccia nel Regno Unito e in Europa).

Lo scorso venerdì, però, l’agenzia di stampa Reuters ha riportato le dichiarazioni della portavoce del Cdc che sottolineava che per entrare negli Usa sarà necessario aver completato il ciclo vaccinale tramite i vaccini Pfizer-Biontech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca (e il suo omonimo prodotto in India, Covidshield) e i due cinesi Sinovac e Sinopharm.

Da parte sua l’Ue, che ha deciso di lasciare gli Stati membri liberi di approvare qualsiasi siero ai fini del rilascio del certificato verde, non riconosce i vaccini cinesi (Sinopharm e Sinovac) e quello indiano (il Covishield prodotto in India su licenza AstraZeneca). Discriminazioni vengono fatte anche in Italia, dove non sono riconosciuti i vaccini cinesi e il russo Sputnik, somministrato per via di un accordo tra Paesi alla gran parte dei cittadini di San Marino, molti dei quali lavorano sul nostro territorio. Questi non possono ottenere il green pass italiano, ma un decreto ad hoc permette loro – almeno fino al 15 ottobre – di muoversi liberamente con il proprio certificato di vaccinazione. Niente pass, invece, a chi nella corsa ai vaccini della prima ora ha ricevuto lo Sputnik in Serbia, per dirne una. Nessun certificato verde e permesso di viaggio neanche ai 600 italiani che si sono prestati alla sperimentazione del vaccino ReiThera. Défaillance di un sistema con più eccezioni che regole lungi dall’essere globale.