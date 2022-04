Gilardi torna in pista ai vertici di Forlì Airport













È tornato in pista (la metafora stavolta è particolarmente calzante) Andrea Gilardi. Il consiglio di amministrazione di F.A. – Forlì Airport Srl, società che gestisce l’aeroporto romagnolo, ha nominato il manager nel ruolo di direttore business aviation, marketing & communication.

«Ringrazio i soci e il cda per la fiducia che hanno riposto nella mia persona», dichiara Gilardi, che dice di sentirsi «fortemente motivato e pronto a raccogliere questa grande sfida».

«L’incremento dell’attività aeroportuale, sia in termini di outgoing, sia di incoming, e la qualità del servizio rappresenteranno l’obiettivo principale della mia attività – anticipa – Gli importanti investimenti fatti dalla compagine azionaria negli ultimi anni nel rilancio dell’infrastruttura sono un patrimonio di tutto il territorio che merita di tornare a ricoprire un ruolo centrale anche nel panorama aeroportuale italiano».

Milanese di 49 anni, Gilardi ha una lunga carriera alle spalle. Per dieci anni, dal 1997 al 2007, è nelle fila di Alpitour. Dopo un’esperienza all’estero, rientra in Italia nel 2010 come direttore commerciale di Air Italy per poi passare in Veratour S.p.a. come direttore voli e sviluppo prodotto. Nel 2012 torna in Alpitour dove rimane sino al 2015 nel ruolo di chief operating officer. Nel 2017 viene chiamato a Rimini in Condor come direttore generale guidando la cessione dell’azienda al Gruppo Uvet, nel quale entra con il ruolo di amministratore delegato di Uvet Network S.p.a. Già membro del consiglio direttivo di Fto, ha rappresentato l’Italia in Ectaa.

«Do il benvenuto e auguro buon lavoro ad Andrea Gilardi che con la sua esperienza e le sue competenze sono certo darà un significativo impulso alla nostra azienda verso gli importanti traguardi che ci siamo prefissati. Lavoreremo insieme affinché la società possa offrire un servizio sempre migliore», ha commentato Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. – Forlì Airport Srl.