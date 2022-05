Giganti del mare al debutto: ecco le new entry













Costa Crociere ha aperto le danze, con l’entrata in servizio dell’ammiraglia Costa Toscana. Un esordio musicale per la nave che ha fatto da Ariston bis durante il Festival di Sanremo, prima di iniziare a marzo la stagione inaugurale nel Mediterraneo. Unità di ultima generazione a gnl, smart city sul mare, è un omaggio alla Toscana, alle sue eccellenze con un’esperienza di design made in Italy. Fiore all’occhiello dell’offerta gastronomica è Archipelago, con menù di tre chef stellati: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Spiccano poi i destination dish, piatti che interpretano ricette locali dei luoghi visitati. Costa Toscana prevede un nuovo palinsesto di escursioni: soste in porto più lunghe e tour a firma National Geographic Expeditions, in collaborazione con Kel 12.

Al via proprio in questre ore la stagione mediterranea di Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo, inaugurata a marzo a Fort Lauderdale, Florida. Nel mare nostrum da maggio, come ricorda in questa intervista il direttore Emea Gianni Rotondo, avrà come homeport Roma e Barcellona per l’estate. Capacità di 6.988 ospiti e 2.300 membri dell’equipaggio; lunga 362 metri, larga 47, 18 ponti, la nave della flotta di Royal Caribbean International è divisa in otto quartieri e fa della personalizzazione uno dei punti di forza. Tra gli highlight, la new entry Suite Class Neighborhood per gli amanti del lusso; pareti da arrampicata, scivoli, zip line e simulatore di surf per la vacanza attiva; ponte piscina caraibico per il relax; il Boardwalk con luna park, caramelle e fast food, quartiere preferito dalle famiglie.

Prima previsto ad agosto, poi rimandato a data da destinarsi, resta attesissimo il debutto di Norwegian Prima che porterà con sé una nuova classe di navi – la Prima Class di Norwegian Cruise Line – e, intanto, ha già fatto esordire gli Nft nel settore crocieristico. Una collezione di sei pezzi, messi all’asta, con i non-fungible token andati esauriti in 20 minuti dal momento del lancio sul marketplace Ncl. La nave debutterà con itinerari dall’Islanda. A bordo aumenta il lusso, insieme alla proporzione equipaggio-viaggiatore. Cabine più spaziose e area The Haven by Norwegian ampliata. Tra le novità: Ocean Boulevard, area esterna di circa 4.000 m2 intorno a tutta la nave; Indulge Food Hall con 11 diversi ristoranti; Palomar, primo ristorante mediterraneo di frutti di mare di Ncl.

Saranno invece due gli ingressi in casa Msc Crociere nel 2022, entrambi previsti a fine anno. Uno, quello di Msc World Europa, segna anche il passaggio della compagnia al gas naturale liquefatto (gnl). L’altro, con Msc Seascape, sottolinea i piani di rafforzamento del brand negli Stati Uniti, con il varo in programma a dicembre al Manhattan Cruise Terminal di New York. Il design di Msc World Europa si basa su un prototipo rivoluzionario e futuristico a partire dalla prua che scende verticalmente sul mare tagliando l’acqua con facilità ed eleganza.

L’inedita forma a Y a poppa si apre sull’Europa Promenade, lunga 104 metri, con vista sull’oceano, divisa in una parte aperta al cielo e un’altra metà sovrastata da un soffitto a led. Tra le sue caratteristiche, la spirale, elemento architettonico centrale sotto forma di scivolo a secco lungo 11 ponti. Msc Seascape sarà dotata di quasi il 70% delle aree pubbliche riprogettate rispetto alla classe Seaside. Aumentano le opzioni per mangiare e bere all’aperto. Al ponte 8, la promenade esterna sul mare, lunga 540 metri offre la sensazione di passeggiare su un molo.