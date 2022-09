Giappone, viaggi individuali senza visto dall’11 ottobre

Il Giappone riapre ai viaggi individuali con ingresso senza visto dall’11 ottobre. Dopo l’annuncio nei giorni scorsi di ulteriori allentamenti, è arrivata l’ufficialità.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha affermato che i viaggi individuali e l’ingresso senza visto riprenderanno dall’11 ottobre, riaprendo così la strada al turismo di massa per la prima volta dopo due anni e mezzo.

«Siamo una nazione che è fiorita attraverso il libero flusso di persone, beni e capitali – ha detto Kishida da New York City, dove si è recato per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite – Il Covid-19 ha interrotto tutti questo, ma dall’11 ottobre il Giappone allenterà le misure di controllo delle frontiere per essere alla pari con gli Stati Uniti, oltre a riprendere i viaggi senza visto e i viaggi individuali».

Il Paese aveva cominciato ad allentare le restrizioni a giugno, ma solo per i tour organizzati.