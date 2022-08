Giappone verso la riapertura ai viaggiatori individuali

Si prospetta un nuovo allentamento delle restrizioni Covid in Giappone, che nel corso del mese di settembre dovrebbe comunicare la riapertura del turismo individuale dopo due lunghi anni di stop.

Il Paese nipponico oggi mantiene le restrizioni più severe alle frontiere tra i Paesi del G7, con una quota limitata di arrivi giornalieri di 20mila persone e la richiesta del test Pcr negativo, quest’ultimo non più necessario a partire dal 7 settembre per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid (cosiddetto booster). Il Giappone, al contrario dell’Italia, non riconosce il certificato di guarigione da Covid-19 in sostituzione di una dose vaccinale.

Stando alle anticipazioni riportate dal quotidiano online spagnolo Preferente, dunque, dal mese prossimo il governo giapponese sarebbe intenzionato a riaccogliere gli individuali con la condizione, però, che il viaggio si appoggi a un’agenzia locale.

Attualmente, in Giappone – dove gli italiani sono tornati dal 10 giugno – possono recarsi esclusivamente i gruppi con pacchetti turistici e il visto ottenuto con l’acquisto del viaggio attraverso un’adv o un tour operator italiano con l’organizzazione di un’agenzia o t.o. giapponesi, chiamati a garantire l’osservanza da parte dei turisti delle regole stabilite dalle autorità del posto.