Giappone e così sia: tornano i gruppi Mistral













Lo ha scritto sui suoi social il 12 luglio Michele Serra, presidente di Quality Group: «Oggi è un giorno di festa. Il primo gruppo Mistral è atterrato a Tokyo. È il primo gruppo europeo che arriva in Giappone dopo la riapertura dei confini. Ed è solo il primo di una lunga serie: tutti i nostri tour, da oggi fino a metà settembre, sono già confermati».

Lo scorso 10 giugno 2022, dopo due anni di chiusura, il Giappone ha riaperto i suoi confini ai viaggi per turismo (solo organizzati) e, grazie a un lavoro continuativo assiduo e capillare, Mistral Tour è riuscito, fin da inizio luglio, a far partire i primi gruppi di viaggiatori che stanno ammirando il paese nello splendore del suo rinascimento. Proprio Serra si è battuto per mesi per la riapertura del turismo in Giappone.

«Solo noi sappiamo la fatica che abbiamo fatto e i rischi che ci siamo accollati per raggiungere questo risultato, che va molto al di là del suo significato economico. Abbiamo aperto la strada per primi, come siamo abituati a fare, ma da oggi la porta è aperta per tutti. Welcome back – prosegue nel post – To be honest, you are the first travel agency in Europe that Japan tours have been materialized after border opening… It is really amazing and a miracle. We feel much honored to be able to work with you and we will do our best to welcome your guests so that they can enjoy the tour in Japan and are satisfied with our service and hospitality!!».

La ripartenza immediata degli itinerari di gruppo è stata determinata anche dal controllo da parte di Mistral Tour di tutta la struttura organizzativa in loco che conta del supporto focale del personale residente in Giappone.

La presenza di personale Mistral in loco ha giocato un ruolo essenziale che si è riversato a cascata su corrispondenti, fornitori e sulle guide turistiche. Per la ripartenza si è lavorato a un’offerta di itinerari d’appeal, proponendo proposte riconosciute dal mercato trade per facilitare la vendita, riadattate in ottica post Covid in termini di flessibilità e sono stati ricontrattati i costi con i fornitori per tentare di assorbire il più possibile il caro voli.

«L’annuncio della riapertura dei confini non ci ha trovati impreparati e, grazie a un lavoro coordinato e strutturato, siamo stati forse tra i primi operatori al mondo a riuscire a rimettere subito in moto la macchina dei viaggi e, se in questa “fase test di riapertura” sussistono ancora oggi alcune limitazioni ai viaggi in Giappone, queste non limitano sostanzialmente l’accesso al turismo organizzato dei viaggi di gruppo – ha commentato Gabriele Bassi, product manager Giappone – Difatti siamo riusciti a far partire i primi gruppi di viaggiatori ed è stato emozionante e gratificante ricevere il riscontro entusiasmante dei clienti: hanno trovato un Paese rinnovato, efficiente e organizzato in ogni minimo dettaglio per affrontare la ripartenza. Visitare il Giappone oggi è di per sé un’esperienza unica e forse irripetibile perché, spoglio dal turismo di massa, si propone nel suo massimo splendore».

Bassi ha ricordato anche che «le disposizioni vigenti oggi impongono l’accesso attraverso la filiera del turismo organizzato, muniti di visto turistico e accompagnati lungo un itinerario ben definito dalla presenza di una guida locale h24 e una altra serie di vincoli governativi che hanno richiesto una particolare attenzione da parte nostra nello studio e gestione. Abbiamo capito come rispettarli e gestirli affinché non rappresentassero un ostacolo ai nostri viaggi di gruppo, tanto che da luglio abbiamo cinque itinerari che partono ogni settimana, una esclusiva Mistral Tour. Le prenotazioni sono già molto buone per i mesi di luglio e agosto, seppure raccolte in poche settimane, mentre per l’autunno abbiamo già una grande richiesta. Gli agenti di viaggi ci possono affidare con serenità i loro clienti sapendo che i viaggi di gruppo che stanno partendo garantiscono le stesse esperienze che offrivamo fino al 2020».

Numerose le prenotazioni per la destinazione sotto data e per viaggi di nozze con combinati mare in Thailandia, Fiji, Malesia, Maldive e Polinesia.