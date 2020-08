Giappone, crisi senza precedenti per il turismo estero a -98%

È il quadrimestre più nero per il turismo estero in Giappone dove anche a luglio si è registrato un calo del 98% con appena 3.800 turisti internazionali, confermando un trend in rosso per il quarto mese consecutivo.

A causa delle restrizioni governative che hanno precluso il Paese a viaggiatori provenienti da ben 146 paesi del mondo, inclusa l’Italia, il paese del Sol Levante archivia il semestre più negativo per il suo turismo dal dopoguerra a oggi.