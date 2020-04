Giamaica, formazione online gratuita per gli operatori del turismo

La Giamaica annuncia un importante investimento nel settore turistico: lancia il programma di formazione per gli operatori turistici colpiti dagli effetti del Coronavirus.

Il Jamaica Centre of Tourism Innovation (Jcti) impartirà corsi di formazione online, alcuni dei quali per il conseguimento di certificazioni, in partnership con autorevoli associazioni di categoria americane, come la National Restaurant Association (Nra) e l’American Hotel Lodging Educational Institute (Ahlei), oltre che al Human Employment and Resource Training-National Service Training Agency (Heart-Nsta Trust), ufficio giamaicano.

La battuta d’arresto del turismo globale – che ha fatto seguito alla crisi Covid-19 – ha infatti causato la disoccupazione del 75% circa degli operatori del turismo giamaicano. Per quanto la maggioranza di questi ritornerà a essere attiva come prima in pochi mesi, la Giamaica coglie l’occasione per investire le proprie risorse economiche in modo da rafforzare il settore e garantirsi un futuro più solido e prosperoso.

«I Caraibi sono la regione del mondo che più vive di turismo e questo settore rappresenta l’11% del Pil mondiale; nel caso della Giamaica, siamo orgogliosi che il programma sia stato così ben accolto da tutti gli operatori del turismo. Non esiste momento migliore di questo per riorganizzarsi e acquisire nuove competenze – dice Edmund Bartlett, ministro per il Turismo della Giamaica – È un investimento intelligente, che fa perno sulla resilienza, e che mostrerà i suoi frutti dal punto di vista economico non appena la situazione tornerà alla normalità».

A una sola settimana dal lancio, più di 6.500 utenti si sono registrati al programma. Gli 11 corsi gratuiti online, le cui lezioni hanno avuto inizio il 27 aprile, hanno l’obiettivo di affinare le competenze degli operatori turistici e migliorarne le capacità. I corsi sono i seguenti: addetto alla lavanderia, addetto alle pulizie, lavapiatti, corso ServSafe sulla sicurezza alimentare, Certified Hospitality Supervisor, corso base di lingua spagnola, Public Area Sanitation, Hospitality Team Leader, certificazione da cameriere per ricevimenti e per ristoranti, e certificazione da Deejay.

Tutti i corsi si concluderanno con un esame finale e i candidati idonei riceveranno certificati ufficiali da parte degli istituti di competenza.