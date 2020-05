Germania, via libera ai viaggi in 31 Paesi (Italia compresa)

La Germania si prepara ad aprire i confini e a consentire i viaggi dei cittadini tedeschi a partire dal 15 giugno. Il ministero degli Esteri, Heiko Mass, si è detto pronto a presentare un documento intitolato “Criteri per la realizzazione del turismo intereuropeo in Europa” al Governo per rimuovere il “travel warning” attualmente in vigore per gli altri 26 Paesi Ue, cosi’ come per Regno Unito, Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.

Le limitazioni di viaggio erano state emesse lo scorso 17 marzo, ma ora il documento sostiene l’importanza di dare la possibilità di fare le vacanze, dato che “la ripresa del turismo è importante sia per chi viaggia che per l’economia turistica tedesca come per la stabilità economica dei Paesi che rappresentano le mete di viaggio”.

Al posto delle limitazioni di viaggio, la Germania presenterà delle avvertenze che comunque indicheranno i pericoli presenti nei vari Paesi allo scopo di proteggere i turisti da eventuali rischi di un’infezione da coronavirus. L’obiettivo è stabilire una serie di criteri validi in tutta l’Ue: tra le altre misure, Berlino propone il raggiungimento da parte degli altri Stati del ‘tetto’ dei 50 nuovi contagi per 100 mila abitanti in una settimana in una data area geografica, come è stato stabilito in Germania, superato il quale si dovranno decidere delle misure restrittive locali.

In più si chiede ai partner europei di realizzare regole “praticabili” per il mantenimento del distanziamento sociale, dell’igiene e per quanto riguarda l’obbligo delle mascherine, così come per la areazione e la disinfezione degli spazi condivisi. Inoltre dovranno essere messe in pratica le raccomandazioni della Commissione Ue per la sicurezza dei passeggeri e del personale sui mezzi di trasporto collettivi come aerei e treni.