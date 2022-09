Germania, tra attrazioni per gli stranieri vincono i parchi divertimento

Divertimento e un pizzico di cultura nelle preferenze degli stranieri sulla destinazione Germania: Miniatur Wunderland di Amburgo (il più grande plastico al mondo) e l’Europa Park risultano le attrazioni preferite in Germania dai viaggiatori stranieri e primeggiano nella Top 100 stilata da anni dall’Ente Germanico per il Turismo per capire l’orientamento dei visitatori esteri in terra tedesca.

Di fatto, c’è una forte propensione per le attrazioni legate all’intrattenimento e al divertimento, soprattutto per gli ospiti junior, seguono poi cittadine e dimore storiche come Rothenburg ob der Tauber al terzo posto, il Castello di Neuschwanstein al quarto posto e a seguire, Phantasialand Brühl, la capitale Berlino, il Parco Nazionale della Foresta Nera, il Museo del Crimine di Rothenburg ob der Tauber, Dresda e la Valle della Mosella.

Nel commentare questa hit parade dei luoghi preferiti dai turisti stranieri, Petra Hedorfer, presidente del Dzt (Ente Germanico per il Turismo), sottolinea: «Da dieci anni a questa parte, la classifica delle top 100 attrazioni turistiche tedesche mostra un’istantanea della popolarità del nostro Paese e conferma l’alto posizionamento delle nostre destinazioni rispetto a quelle dei Paesi competitor».

Infatti dal 2012 i visitatori di germany.travel possono indicare le mete turistiche che ritengono valga la pena visitare. Su questa base, l’Ente Nazionale Germanico per il Turismo stila la classifica delle 100 migliori. Oltre alla lista completa, i risultati del sondaggio sono suddivisi in dieci specifiche categorie: Patrimonio mondiale Unesco, città, attrazioni urbane, attrazioni naturalistiche, parchi a tema e zoo, musei, parchi nazionali, regioni, castelli e fortezze.